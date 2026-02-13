Hay compromisos reales con cámaras, comitivas y sonrisas cuidadosamente coreografiadas. Y luego estaba esto.

El miércoles, en una sala anodina de Los Ángeles, el príncipe Harry se sentó frente a un grupo de padres británicos cuyos hijos, según dicen, han muerto por lo que les ocurrió en línea. El duque de Sussex, sin corbata y discreto, parecía y parecía a punto de quebrarse al decirles: "Ninguno de ustedes debería estar aquí".

No fue una frase para causar impacto. Aterrizó con la cruda y triste realidad. Estos padres y madres están en California por funerales que nunca debieron haber planeado, y ahora depositan sus esperanzas en una batalla legal histórica que finalmente podría obligar a Silicon Valley a responder por lo que sus plataformas se han convertido.

"Gracias por todo lo que han hecho. Gracias por contar sus historias una y otra vez", dijo Harry en un video compartido por BBC Breakfast , visiblemente luchando por contener sus emociones.

Un príncipe dirige su ira apenas disimulada contra los gigantes tecnológicos

El príncipe, quien durante mucho tiempo ha estado en conflicto con sectores de la prensa británica, hizo algo ligeramente diferente: amplió la perspectiva. No se trataba simplemente de troleos ni de titulares desagradables. Se trataba de si quienes dirigen las redes sociales más poderosas del mundo han diseñado, a sabiendas, sistemas que ponen en peligro a los niños.

El juicio que comienza esta semana en Los Ángeles investigará si gigantes tecnológicos como Meta, Instagram y YouTube han perjudicado la salud de los jóvenes al crear plataformas que generan adicción, amplifican y exponen. Los abogados argumentarán que estos productos no eran herramientas neutrales, sino ecosistemas diseñados para mantener a los niños navegando y haciendo clic, sin importar el costo psicológico.

Harry no pretendió ser un observador imparcial. Admitió haber estado en situaciones similares, calificando la batalla legal como una especie de "David contra Goliat", y dejó muy claro quién cree que lleva la rienda suelta.

Dirigiéndose a los padres que se encontraban sentados ante el tribunal, trató de darles permiso para sentir lo que claramente ya sentían.

"Cuando usted está sentado en el tribunal y tiene esa sensación de emoción abrumadora porque no puede creer que la gente del otro lado esté diciendo lo que está diciendo, que por la naturaleza misma de su defensa de lo que están defendiendo, las mentiras que están diciendo, están devaluando la vida, están devaluando la vida de sus hijos, si eso le trae cosas a colación, es totalmente normal", dijo.

Luego vino la parte que resultará incómoda de ver en las salas de juntas de Silicon Valley: "No se sientan avergonzados, no se preocupen. Incluso si el juez —como oí— se dio la vuelta y les pidió que no mostraran sus emociones".

Fue una reprimenda contundente, no solo para las empresas, sino para un sistema legal que a veces parece preferir que el dolor de los padres sea ordenado, contenido, casi administrativo. Harry, quien ha hablado con frecuencia sobre cómo le dijeron que "mantuviera la compostura" tras la muerte de su madre, claramente tiene poco tiempo para esa tradición.

Entre los padres presentes se encontraba Ellen Roome, cuyo hijo de 14 años, Jools Sweeney, falleció tras un reto en línea que salió mal, según ella. "No podemos influir en nuestros hijos, pero sí en los hijos de los demás", dijo, una frase que debería avergonzar a más de un director ejecutivo.

Meghan y Harry priorizan la responsabilidad en las redes sociales

La visita a Los Ángeles no fue un gesto aislado. Ese mismo día, Harry y Meghan emitieron una declaración contundente sobre la seguridad infantil en línea a través de su organización benéfica recientemente rebautizada, Archewell Philanthropies , presentando el juicio de esta semana como una prueba para ver si las plataformas poderosas pueden finalmente ser obligadas a responder por lo que han construido.

Lo llamaron un "momento crucial" para las "familias que buscan verdad, justicia y protección para los niños y las comunidades de todo el mundo", e hicieron algo a lo que las empresas tecnológicas se han resistido durante años: nombraron las prioridades en voz alta.

Las empresas de redes sociales, argumentaron, han permitido que sus productos se basen en "algoritmos manipuladores creados priorizando las ganancias, no la seguridad infantil". Estas familias, y los denunciantes que han arriesgado sus carreras para denunciar, "nos han dicho durante años que las plataformas priorizan la interacción sobre la seguridad".

Ese es el escándalo silencioso que subyace a todo esto: vidas medidas según las tasas de clics.

La declaración también situó el caso de Los Ángeles en un contexto de rechazo global más amplio. Harry y Meghan mencionaron las medidas adoptadas en España, Australia y Francia para endurecer las normas de seguridad en línea, un recordatorio implícito de que Westminster no es el único lugar donde se libran estas batallas, y a veces se ganan.

Argumentaron que los gobiernos no pueden simplemente delegar su conciencia en los equipos de políticas de las empresas. Deben implementarse salvaguardias "no solo por parte de las empresas, sino también en su propio deber con los derechos humanos y la seguridad", advirtieron, advirtiendo que ninguna ley nacional por sí sola "resuelve un problema global".

La declaración finalizó con un llamado directo: "Los invitamos a apoyar a estas valientes familias y padres que han pagado el costo máximo de perder un hijo, pero que aún se mantienen fuertes y listos para luchar por los derechos de otras familias, defendiendo sus esfuerzos mientras abogan por la protección de todos los niños en línea".

Es tentador, dado el revuelo que rodea constantemente a los Sussex, ver todo esto como un capítulo más de la saga Harry y Meghan. Sería un error. Los padres en esa habitación de Los Ángeles no parecían el atrezo de un drama real; parecían personas que preferirían no haber conocido a un príncipe en su vida.

Lo que Harry hizo, en esencia, fue prestarles su plataforma —y, por una vez, sus lágrimas—. La pregunta ahora es si quienes construyeron las plataformas que cambiaron la vida de sus hijos se verán obligados a responder ante los tribunales por lo que se han convertido esas plataformas.