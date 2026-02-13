La actriz Sydney Sweeney acaba de expandirse desde Hollywood a los cajones de ropa interior de todo el mundo con el lanzamiento de su marca de lencería SYRN (se pronuncia "siren"), marcando un nuevo y audaz capítulo en la moda protagonizada por celebridades. La línea se lanzó el 28 de enero con una colección debut que apuesta por la inclusión, un estilo atrevido y una amplia gama de tallas, desde la copa 30B hasta la 42DDD, lo que ya ha generado mucha expectación antes del Día de San Valentín.

Te recomendamos: La atrevida lencería roja de Rihanna para la sesión de fotos de San Valentín no deja lugar a la imaginación

Con competidores importantes como Skims y Savage X Fenty ya consolidados en el mercado del Reino Unido, muchos compradores británicos se preguntan: ¿Cómo se comparan estas marcas en precio y calidad? A continuación, desglosamos cómo se compara SYRN con sus rivales en las categorías clave de lencería.

SYRN hace su debut en lencería

La iniciativa de Sweeney posiciona a SYRN en el segmento contemporáneo del mercado de ropa interior, que es asequible sin caer en la moda rápida. Los precios reportados desde el lanzamiento oscilan aproximadamente entre $19 y $269 en Estados Unidos.

En el rango más bajo, los tangas de satén y las braguitas sencillas parten de los $19 mientras que los sujetadores de gama media, como el Flirt Triangle Bralette, rondan los $54 y los sujetadores escotados sin forro rondan los $89. Las prendas más llamativas, como los corsés o los bodies premium, pueden rondar los $250 o más.

La gama de tallas inclusiva de SYRN y sus distintos temas de estilo (Cómodo, Divertido, Romántico y Seductor) tienen como objetivo ofrecer a los compradores opciones sin obligarlos a elegir entre un nicho específico.

SYRN : Guía rápida de precios

Bralettes triangulares básicos: $54

Sujetadores escotados sin forro: $89

Sujetadores premium estilo corsé o de diseño llamativo: hasta unos $269

Bodys: $87

Dónde comprar:

SYRN opera actualmente principalmente a través de su sitio web oficial en EE. UU. y no cuenta con una tienda en línea ni presencia física en el Reino Unido. Esto significa que los compradores británicos tendrían que realizar pedidos internacionales.

Savage X Fenty: Guía rápida de precios

Sujetador balconette o de encaje sin forro: $19,48

Braguitas: $6

Bodys y bodies de encaje: $79

Conjuntos de encaje: $70-100

Dónde comprar:

Cofundada por Rihanna, los artículos de Savage X Fenty en el sitio web ofrece una membresía con recompensas que puede reducir aún más los precios.

Skims: Guía rápida de precios

Sujetadores y bralettes: normalmente cuestan más de $54

Conjuntos de bralette y body: $70-$120+

Ropa interior de encaje: $40-$60+

Dónde comprar:

Skims, propiedad de Kim Kardashian, se encuentra en grandes almacenes de renombre. También opera una tienda online skims.com.

¿Qué marca de lencería elegir?

Los mejores sujetadores para uso diario y con estilo: SYRN y Savage X Fenty

Ideal para prendas básicas de alta gama centradas en tejidos y piezas sin costuras: Skims

Lo mejor para bragas económicas o para combinar: Savage X Fenty

SYRN, por otro lado, es más adecuado para aquellos dispuestos a pagar un precio superior por el atractivo de la marca Sweeney y sus diseños destacados.

Para quienes buscan diseños de celebridades, estilos exclusivos y piezas únicas, SYRN ofrece una colección contemporánea y divertida. Sin embargo, quienes compren en el Reino Unido deben considerar los costos adicionales de envío e importación, que pueden resultar un poco más económicos que comprar artículos de Savage X Fenty o Skims en tiendas locales.