Rihanna brilló por su novio, A$AP Rocky, en el debut en Nueva York de su línea de moda, AWGE. La cantante de Diamonds se sentó en primera fila mientras veía el desfile, dirigido creativamente por su novio rapero. Tras el evento, Rihanna les dijo a los periodistas lo orgullosa que está de su novio. También describió a A$AP Rocky como una persona creativa y un genio.

Como creador de la línea de moda, A$AP Rocky también salió a pasear al final del desfile y saludó a todos sus seguidores. Para la salida, fue fotografiado con una camisa blanca holgada y pantalones negros anchos. También llevaba piel sintética envuelta en la cabeza y el cuello. Aunque la noche fue toda para A$AP Rocky, su novia acaparó titulares por un motivo completamente diferente.

Exposición de traseros

La cantante sufrió un problema de vestuario incluso antes de que comenzara el desfile. Se publicaron fotos de Rihanna con el trasero al descubierto mientras caminaba hacia el lugar del evento. Como Rihanna llevaba un traje de cuero negro con una gran abertura en la espalda, se le veían las nalgas al caminar.

Parece que Rihanna se dio cuenta de lo que pasaba porque arregló su atuendo de inmediato. Sin embargo, las fotos de su descuido ya circulaban en internet. Este descuido también abrió el camino para que el público viera lo que Rihanna llevaba debajo de su traje de cuero. La cantante combinó su atuendo con ropa interior de encaje a juego con su sostén de encaje.

Rihanna just stole the show @ A$AP Rocky's AWGE fashion event Accidentally flashed that iconic butt in a split leather jacket while strutting in to support her man! Wardrobe malfunction? Or power move? Either way, the internet is LOSING it Who's still watch the clips on repeat pic.twitter.com/ouiPda66ou — artssboffixial (@artssboffixial) February 14, 2026

Fallo de vestuario en el Super Bowl

Los problemas de vestuario ya no son un problema hoy en día. De hecho, a Rihanna no pareció importarle, ya que no era la primera vez que sufría uno . En 2023, Rihanna fue noticia por reportes de un problema de vestuario durante su actuación en el Super Bowl . Durante una entrevista con Access Hollywood , la cantante explicó que en realidad no tuvo un problema de vestuario en ese momento. Más bien, intentaba disimular su barriguita, pero no pudo porque su ropa no se cerraba.

La cuestión es la siguiente. Hice lo que tenía que hacer, ¿no? Mi jersey no se podía cerrar. Nadie sabía que estaba embarazada. Simplemente le dije a mi estilista: "Asegúrate de que sea elástico". Así que la ropa interior era elástica y esto me quedaba holgado, pero ya sabes, la cremallera... ¡Ahí se acababa! Así que tenía que ser lo que tenía que ser", dijo.

Rihanna says she didn't plan to announce her pregnancy at the Super Bowl 😳😲 Find out more: https://t.co/IC3Ytg8VMm pic.twitter.com/trRQZubeoT — TheShadeRoom (@TheShadeRoom) December 21, 2023

Más fallos en el vestuario

Hace ocho años, Rihanna sufrió otro desperfecto de vestuario que casi le dejó el pecho al descubierto. En ese momento, la cantante asistía al estreno de Ocean's 8 y fue fotografiada con su impresionante atuendo dorado. Mientras caminaba hacia el lugar, el chal de Rihanna se le cayó de los hombros, dejando al descubierto su pecho. Y mientras posaba para las fotos oficiales, se le vio una pequeña parte del pecho.

En otra ocasión, Rihanna sufrió un desperfecto de vestuario durante la boda de su amiga. Las fotos muestran que el atuendo de la cantante se rasgó en la axila, dejando un enorme agujero mientras actuaba frente al público. Aun así, la cantante se mantuvo impasible y demostró que el espectáculo debe continuar, pase lo que pase.