Durante la premiere de la segunda entrega del éxito de Disney Zootopia, Shakira desfiló por la alfombra y subió al escenario a Milan y Sasha, sus hijos con Gerard Piqué. Los que pensaban que era una linda salida familiar, en la que los chicos acompañaban a mamá, pronto se dieron cuenta de que estaban equivocados.

Según contó la propia estrella colombiana, se trató de un evento de trabajo no solo para ella, sino para toda la familia. Y es que, según declararon en la alfombra en el El Capitan Theatre, Milan y Sasha Piqué debutaron como actores de voz en la cinta.

"Hacen de unos conejitos", dijo la orgullosa Shakira. Sin embargo, los chicos hicieron más que eso, pues participaron activamente en la preparación de la artista para interpretar nuevamente a la gacela Gazelle, uno de los personajes más queridos de la primera entrega de Zootopia.

En un perfecto inglés, que demostró lo rápido que aprenden los jóvenes los idiomas, Milan de 12 años y Sasha de 11, contaron lo mucho que se habían divertido con su interpretación. Sus personajes son los hermanitos de Judy Hopps, la protagonista.

"La pasé muy bien haciéndolo", contó Milan.

Shakira reveló que los niños y ella habían grabado las voces el mismo día en el estudio.

"Quiero hacerlo otra vez", dijo Sasha, quien ya ha comenzado su andadura artística, al igual que su hermano.

¿Cómo que Milan y Sasha tienen una pequeña participación en #Zootopia2? 🥹 pic.twitter.com/ALe7dSvSN3 — 🐺🐾 (@_Licantropa) November 14, 2025

Los pequeños fueron parte de Acróstico, la canción de Shakira parte de su más reciente álbum, y formaron parte del video musical. Además, Milan lanzó ya su primera canción, titulada The One' en la que su hermano toca la batería.

Hasta ahora no había señales de que les interesaban las artes histriónicas. Sin embargo, comenzar de la mano de Disney no hace más que augurarles un gran futuro si deciden seguir por ese camino.

La película, que se estrena el 26 de noviembre, cuenta con la protagonización de Ginnifer Goodwin y Jason Bateman, con Ke Huy Quan como uno de los nuevos personajes del mundo de Zootopia, interpretando a Gary De'Snake.

Según ha revelado Disney, la trama de esta nueva entrega cuenta como los agentes novatos "Judy Hopps y Nick Wilde reciben una misión decisiva de parte del jefe Bogo, una que los lleva a enfrentarse cara a cara con la misteriosa víbora Gary De'Snake, cuya llegada altera el equilibrio de la metrópolis.

Para resolver el caso, mientras lidian con el Departamento de Policía de Zootopia y otros involucrados, deberán infiltrarse de incógnito en nuevas zonas de la ciudad, poniendo a prueba su alianza mientras descubren una conspiración relacionada con los demás reptiles que viven cerca de Zootopia".