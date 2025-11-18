La tercera entrega de la franquicia de películas de detectives Knives Out, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, llegará a Netflix el próximo mes, y los fans están entusiasmados por verla después de que la plataforma lanzara el tráiler el lunes por la mañana.

En esta película, Daniel Craig regresa como Benoit Blanc, quien intenta resolver otro misterio de asesinato aparentemente imposible. Al igual que en las dos entregas anteriores, el director Rian Johnson reunió a un elenco estelar de Hollywood para su tercera película.

La sinopsis de la película en la plataforma de streaming dice: "El detective Benoit Blanc se une a un joven y sincero sacerdote para investigar un crimen perfectamente imposible en una iglesia de un pequeño pueblo con una historia oscura".

En Wake Up Dead Man , Blanc viaja a una pequeña aldea al norte del estado de Nueva York para investigar la repentina muerte de monseñor Jefferson Wicks, cuyo asistente, Jud Duplenticy, está acusado de su asesinato. El detective colabora con la jefa de policía local, Geraldine Scott, para resolver el misterio que rodea el fallecimiento del monseñor.

Elenco

Protagonizada por el ex James Bond Daniel Craig como Benoit Blanc, la película también cuenta con Josh Brolin (Avengers, Deadpool 2) como el carismático sacerdote Jefferson Wicks y con Josh O'Connor, estrella de Challengers, interpretando al joven sacerdote enviado a ayudar a Wicks, Jud Duplenticy.

Mila Kunis (Cisne Negro) es la jefa de policía Geraldine Scott, quien ayudará a Blanc a esclarecer la muerte de Wicks.

El elenco de devotos seguidores de Wicks está conformado por Glenn Close, nominada ocho veces al premio de la Academia, como Martha Delacroix; Jeremy Renner ( Avengers ) como Nat Sharp; Kerry Washington, ganadora del premio Emmy, como Vera Draven; Cailee Spaeny (Priscilla) como Simone Vivane; Andrew Scott (Fleabag ) como Lee Ross; Daryl McCormack (The Lesson); y Thomas Haden Church (Spider-Man 3) como Samson Holt.

O'Connor le dijo a Tudum que fue el guion de Johnson lo que lo convenció de formar parte de la película.

'Lo que me impulsó a hacer la película fue el equilibrio entre la comedia y la escritura de Rian, que siempre descubre algo que no solemos ver en una comedia', compartió.

"El guion más difícil que he tenido que escribir" - Johnson

El nominado al premio de la Academia, Rian Johnson, señaló que el guion de Wake Up Dead Man fue el guion más desafiante en el que jamás tuvo que trabajar.

"Esta película narra el viaje más personal de Blanc hasta la fecha", declaró a Tudum. "Se ve obligado a afrontar el caso, y a enfrentarse a sí mismo, de una forma totalmente nueva".

Johnson también reveló que la tercera película de su trilogía de misterio es más similar a la primera porque remite a los orígenes del género.

"Se parece más a la primera entrega de Knives Out en el sentido de que retoma los verdaderos orígenes del género, que son anteriores a Agatha Christie, remontándose a Edgar Allan Poe", dijo. "Sigue siendo un misterio de Benoit Blanc, así que es divertido y entretenido, pero está ambientado en una antigua iglesia de piedra, y hay muchos cementerios".

Fecha de lanzamiento

Wake Up Dead Man se proyectará en cines selectos de Estados Unidos el 26 de noviembre y llegará a Netflix el 12 de diciembre.

La película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto el pasado 6 de septiembre.