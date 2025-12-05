La Semana de la Moda de Nueva York sorprendió a la industria al prohibir la promoción de pieles a partir de 2026, lo que marca una victoria histórica en materia de bienestar animal en medio de la creciente demanda de moda libre de crueldad animal. Esta medida, liderada por el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA), marca un hito en el bienestar animal y refleja la creciente demanda mundial de moda libre de crueldad animal. Al prohibir la promoción de pieles en sus calendarios oficiales, redes sociales y sitios web, la NYFW marca un cambio decisivo hacia prácticas éticas y se aleja de un comercio que perjudica a millones de animales cada año.

Este anuncio acelera el cambio de la industria de la moda hacia prácticas éticas, reduciendo el apoyo a un sector comercial criticado durante mucho tiempo por su crueldad y daño ambiental.

Anuncio histórico de la CFDA

El 3 de diciembre de 2025, la CFDA confirmó que dejaría de promocionar pieles de animales en los eventos de la Semana de la Moda de Nueva York. A partir de los desfiles de septiembre de 2026, las pieles estarán excluidas de las colecciones del calendario oficial de la NYFW, aunque se exceptúan las pieles obtenidas por comunidades indígenas mediante la caza tradicional.

La decisión surge tras años de diálogo con organizaciones defensoras de los animales, como Humane World for Animals, que denunciaron la crueldad en la producción de pieles. " La moda creada a partir del sufrimiento animal no tiene cabida en el mundo humano que intentamos construir". Otras fuentes confirman el momento del anuncio, lo que da a los diseñadores más de un año para adaptarse a las alternativas sin pieles.

La Semana de la Moda de Nueva York se suma a ciudades como Londres y Berlín en su rechazo al uso de pieles, reflejando una tendencia global en la moda sostenible. Esta decisión también se basa en medidas recientes, como la política de Condé Nast de no usar pieles en noviembre de 2025. Los defensores la elogian como un paso para erradicar prácticas como el gaseado o la electrocución en las granjas peleteras.

Impactos en el bienestar animal y la moda

Esta prohibición de las pieles promete beneficios significativos para los animales, ya que podría salvar a millones de personas de las crueles condiciones de producción donde se propagan enfermedades como la COVID-19 y la gripe aviar. Los informes estiman que el comercio mundial de pieles mata a unos 20 millones de animales al año, y la postura de la NYFW podría acelerar su declive. Para el medio ambiente, la producción de pieles es más perjudicial que la de materiales como el algodón o el poliéster, lo que contribuye a la contaminación y a los riesgos para la salud.

Esta iniciativa refleja el papel fluctuante de las pieles en la historia de la moda, desde su prominencia en el pasado hasta los recientes resurgimientos de las pieles sintéticas en las pasarelas Otoño/Invierno 2025. Además, busca inspirar un cambio global al animar a las Semanas de la Moda de Milán y París a seguir los precedentes de Londres en 2018 y Copenhague en 2022. Emma Håkansson, de Collective Fashion Justice, elogia la iniciativa, afirmando: " El CFDA ha consolidado aún más su posición como un consejo de moda líder e innovador a nivel mundial al ir formalmente más allá del uso de pieles animales poco éticas e insostenibles".

Los diseñadores están optando cada vez más por opciones innovadoras y libres de crueldad animal, impulsando las marcas éticas y alineándose con las demandas de los consumidores de prácticas sostenibles en 2026. La reciente prohibición de las granjas de pieles en Polonia complementa esto, coronando un año de progreso.

Análisis adicionales indican que, si bien Nueva York lidera las ventas de pieles tras la prohibición de California de 2019, el proyecto de ley A1923 podría prohibir nuevos productos de piel en todo el estado. Esta victoria fomenta cambios más amplios en la industria, reduciendo la promoción de pieles de animales salvajes y fomentando la moda compasiva.

Reacciones de la industria y del público

Las partes interesadas celebraron la prohibición de las pieles en la Semana de la Moda de Nueva York (NYFW), y los grupos defensores de los derechos de los animales la consideraron un gran logro. En X , Dominic Dyer publicó: "La CFDA ha anunciado que la Semana de la Moda de Nueva York ya no promocionará las pieles de animales, uniéndose a las de Londres, Berlín y otras".

The CFDA has announced that New York Fashion Week will no longer promote animal fur, joining London, Berlin, and others. But will Paris and Milan follow suit? pic.twitter.com/k244I9IuEq — dominic dyer (@domdyer70) December 4, 2025

De manera similar, Friends of Animals compartió: '¡Felicitaciones a NYFW por prohibir el uso de pieles a partir de septiembre de 2026!'

Cheers to NYFW for placing a ban on fur starting September 2026! Read more about the news here: https://t.co/P6iOBpEqsF pic.twitter.com/Ewo4I2oqev — Friends of Animals (@FoAorg) December 4, 2025

Los expertos en moda destacan el papel de esta política en el fin de una era, aunque algunos diseñadores buscan tiempo para la transición. El apoyo público crece, y las encuestas muestran que los neoyorquinos están a favor de restringir la venta de pieles.

Otras reacciones resaltan la preocupación por las pieles exóticas restantes, instando a una adopción total sin crueldad animal. Esto refleja un movimiento más amplio, como se observa en las prohibiciones globales, que impulsa a la industria hacia la innovación y la ética.