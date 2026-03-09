Hoy, 9 de marzo de 2026, la fiebre mundial de "Min Yoongi" ha llegado oficialmente a su punto álgido. Con el cumpleaños de Suga, el rapero y productor de BTS, no solo está soplando 33 velas, sino que está revolucionando internet y preparando el escenario para la gira mundial más esperada de la década.

El cumpleaños en vivo: un momento de 'hermandad' global

Hoy, durante el Weverse Live de su cumpleaños, Suga demostró una vez más por qué su cultura es inigualable. Al recordar la fecha, dedicó un emotivo saludo a los fans musulmanes que celebran el Ramadán , señalando que él también ha estado disfrutando de su "primera comida después del atardecer" debido a su intensa agenda de prácticas. El vídeo ya se ha vuelto viral en X (antes Twitter), donde los fans lo apodan cariñosamente "Hermano Yoongi".

El "Padre del Dormitorio" todavía lo tiene

Los fans están inundando las redes sociales con nostalgia de la "era del dormitorio", celebrando el legendario estatus de Suga como el "Padre del Dormitorio BTS". * El Manitas: ARMY está revisando historias clásicas de Suga siendo el que arreglaba el inodoro, cambiaba las bombillas y armaba los muebles mientras los otros miembros observaban con asombro.

El apoyo silencioso: Incluso en 2026, mientras el grupo se prepara para su regreso completo, J-Hope y RM compartieron hoy clips "detrás de escena" que muestran a Suga monitoreando silenciosamente los ensayos de los miembros, la misma energía "paternal" protectora que ha tenido desde sus días de novatos en 2013.

Abril de 2026: Lanzamiento de la gira mundial 'Arirang'

El verdadero tesoro para los lectores de Enstarz es la próxima gira mundial Arirang . Tras el lanzamiento de su nuevo álbum ARIRANG el 20 de marzo, la gira arranca oficialmente el 9 de abril de 2026 en el Estadio Goyang.

La escala: esto no es solo una gira; es un tour mundial de 82 fechas que abarca 34 regiones.

esto no es solo una gira; es un tour mundial de 82 fechas que abarca 34 regiones. La tecnología: Los rumores de personas dentro de HYBE sugieren un escenario de "sonido inmersivo" de 360 grados diseñado específicamente por Suga para resaltar la calidad de producción del nuevo álbum.

Un regalo para el mundo: El Centro de Tratamiento Min Yoongi

Al más puro estilo Yoongi, celebró su 33.º aniversario con una asombrosa donación de 5 mil millones de wones (3,8 millones de dólares estadounidenses) al Hospital Severance. Los fondos se destinarán a la creación del "Centro de Tratamiento Min Yoongi", un centro especializado en la investigación del autismo y la musicoterapia pediátrica.