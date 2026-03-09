La estrella musical estadounidense y exprotagonista de Disney Olivia Rodrigo ha lanzado un nuevo y sorprendente video musical para su versión de 'The Book of Love', con imágenes filmadas por niños que viven en regiones devastadas por la guerra: Gaza, Sudán, Ucrania y Yemen.

El video acompaña la contribución de Rodrigo a HELP(2). Este álbum benéfico, repleto de estrellas, se lanzó el 6 de marzo de 2026 y beneficia a War Child UK, una organización humanitaria dedicada a proteger y apoyar a niños afectados por conflictos.

Las imágenes del video de Rodrigo fueron capturadas por los propios niños, con la dirección creativa del cineasta ganador del premio Oscar Jonathan Glazer y la dirección de Billy Boyd Cope.

Rodrigo y otros artistas involucrados han dicho que su objetivo es usar su música para llamar la atención y recaudar fondos para los niños que enfrentan desafíos inimaginables todos los días.

Olivia Rodrigo lanza un video musical diferente

En lugar de depender de equipos de producción tradicionales o de escenas con guión, el video de The Book of Love entregó las cámaras directamente a los niños que viven en regiones devastadas por la guerra.

Filmaron su entorno cotidiano, capturando momentos de juego, escenas familiares y vistazos a edificios dañados y barrios desorganizados. Glazer explicó que los animaron a jugar y a registrar lo que veían, lo que dio como resultado un retrato íntimo de la vida a través de la mirada de los jóvenes.

Rodrigo compartió en su historia de Instagram que HELP(2) , que incluye su cover junto con contribuciones de artistas como Arctic Monkeys, Wet Leg, Depeche Mode y beabadoobee, ya está disponible y que "cada reproducción y compra" apoya a War Child UK en su trabajo con niños que viven en situaciones de conflicto.

El álbum es una secuela de la compilación Help de 1995, que reunió a artistas destacados para recaudar fondos y crear conciencia sobre los niños afectados por la guerra, y el nuevo proyecto continúa esa misión para las crisis globales actuales.

¿Cuál es el álbum detrás del video de Olivia Rodrigo?

HELP(2) es un álbum benéfico colaborativo producido por War Child Records y lanzado el 6 de marzo de 2026, grabado principalmente en Abbey Road Studios en noviembre de 2025.

La compilación presenta a diferentes artistas de diversos géneros, unidos por el objetivo de apoyar a los niños en conflicto. Además de Rodrigo, colaboran Arctic Monkeys, Oasis, Arlo Parks, Arooj Aftab, Damon Albarn y muchos otros.

El álbum fue supervisado por el productor James Ford y defendido como una continuación moderna del proyecto Help original, que recaudó millones en la década de 1990 para ayudar a los niños afectados por la guerra en Bosnia y más allá.

Según War Child UK, los fondos generados por las ventas, transmisiones y mercadería se destinarán directamente a sus programas que brindan ayuda inmediata, educación, apoyo especializado en salud mental y protección a los niños afectados por conflictos y desplazamientos en todo el mundo.

War Child estima que, debido a las crisis superpuestas en partes de Medio Oriente, África y Europa del Este, más de 100 millones de niños podrían correr el riesgo de ver alteradas sus vidas, su educación y su bienestar.

¿Qué está pasando en estas regiones devastadas por la guerra?

Las escenas en Gaza, Sudán, Ucrania y Yemen muestran no sólo un conflicto en curso, sino también un profundo sufrimiento humanitario que afecta principalmente a los niños.

En la Franja de Gaza, años de combates entre fuerzas israelíes y grupos palestinos han devastado la vida de la población civil. En ocasiones, la zona ha sufrido hambruna y una grave escasez de alimentos, la infraestructura ha sido destruida y el acceso al agua potable, la atención médica y la educación ha sido limitado.

Las agencias de ayuda han advertido que los niños allí continúan enfrentándose a la desnutrición y a la interrupción de su escolaridad como resultado de las hostilidades y los bloqueos sostenidos.

En Sudán, una brutal guerra civil entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido ha sumido al país en una crisis desde 2023. Millones de personas han sido desplazadas, los servicios básicos han colapsado y los niños se encuentran entre los más afectados, enfrentando inseguridad alimentaria, brotes de enfermedades y falta de acceso a la educación.

Ucrania sigue en conflicto tras la invasión rusa de 2022. Las zonas del frente siguen sufriendo ataques que dañan viviendas, hospitales y escuelas, y los civiles, incluidos los niños, corren riesgo de sufrir explosiones, desplazamientos y acceso humanitario limitado.

Mientras tanto, en Yemen, el conflicto entre las fuerzas hutíes, los partidarios del gobierno y una coalición liderada por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos ha provocado años de violencia, dejando a millones de personas necesitadas de ayuda. Los niños se enfrentan a mayores riesgos de desnutrición, falta de escolarización y atención médica limitada a medida que la guerra y el colapso económico se prolongan.

Las agencias de la ONU advierten que los niños atrapados en conflictos en todo el mundo tienen más probabilidades de estar sin escolarizar, hambrientos, desplazados o traumatizados. Estas son realidades que el video "El Libro del Amor" busca humanizar a través de sus propios ojos.