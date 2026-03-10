Jack Osbourne habló sobre las últimas horas de su padre, la estrella de rock Ozzy Osbourne. Insinuó que Ozzy pudo haber sentido que su vida estaba completa en las horas previas a su muerte. La emotiva reflexión llega meses después de que el exlíder de Black Sabbath falleciera el 22 de julio a los 76 años tras años de problemas de salud, incluida la enfermedad de Parkinson y graves problemas de espalda.

Según informó Radar Online, Jack habló sobre la última mañana del rockero durante una entrevista de podcast, describiendo cuán inesperadamente tranquilo y ordinario parecía el día antes de que el ícono de la música falleciera.

Al recordar los sucesos previos a la muerte de su padre, Jack describió cómo se desarrolló el momento poco después de regresar al Reino Unido. Dijo: "Falleció unos días después de mi regreso (a Gran Bretaña), e incluso la mañana de su fallecimiento, no fue nada dramático", según People.

Jack continuó describiendo la rutina de las últimas horas de la estrella de rock. Añadió: "Se levantó, hizo lo suyo, desayunó, y eso fue todo".

A pesar de los problemas de salud ampliamente conocidos de Ozzy, incluido su diagnóstico de Parkinson revelado por primera vez a principios de la década de 2000, Jack dijo que la familia no esperaba que su muerte ocurriera cuando ocurrió.

Al reflexionar sobre el estado de su padre en las semanas previas a su fallecimiento, Jack explicó que el músico se había mantenido activo y motivado. Dijo: "Obviamente, todos sabían que estaba enfermo, pero no era así... se estaba preparando para el concierto final de Black Sabbath, así que hacía mucho ejercicio y se movía".

Jack también recordó la mentalidad de la estrella de rock mientras se preparaba para lo que serían sus últimas actuaciones. Añadió: "Estaba entusiasmado. Pero sí, no esperábamos que fuera tan rápido".

Durante la conversación, Jack también compartió su opinión personal sobre por qué su padre murió en ese momento. Explicó: "Creo que simplemente estaba acabado... Creo que, hasta cierto punto, tenemos una opción".

La causa oficial de la muerte de Ozzy fue un paro cardíaco, con la enfermedad de Parkinson como factor contribuyente. El músico había continuado ensayando y haciendo ejercicio para su última actuación en Birmingham poco antes de su fallecimiento.

Después de su muerte, miembros de la familia Osbourne, como la esposa de Ozzy, Sharon, y su hija Kelly, han hablado sobre cómo quieren honrar la memoria de la estrella de rock.

En los Premios BRIT de 2026, Sharon aceptó un premio a la trayectoria para Ozzy. Habló sobre su personalidad y cómo cambió la música, diciendo: "Sé que Ozzy nos está menospreciando ahora mismo, y sé lo que está pensando".

Sharon continuó con un comentario que capturó el famoso humor irreverente de la estrella de rock. Añadió: "Él diría: '¡Oye, señora, cállate la boca!'. Pero yo no voy a..."

Concluyó reflexionando sobre la huella duradera que dejó.

Sharon dijo: "Nunca sintió que las palabras fueran suficientes para agradecer a todos por la vida que le fue dada y por la vida que llevó. Puede que ya no esté aquí, pero nos dejó una obra increíble que el país que lo creó jamás olvidará".