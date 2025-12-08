El actor Jo Jin Woong está en el centro de una acalorada controversia pública luego de un extenso informe publicado en el medio de comunicación Dispatch que afirma que la adolescencia del actor se vio afectada por delitos graves, incluido robo agravado y agresión sexual, que han provocado una amplia controversia con respecto al uso del nombre de su padre como nombre artístico durante todo este tiempo.

Según el resumen de Koreaboo sobre los hallazgos de Dispatch, la investigación reveló que Jo Jin Woong, cuyo verdadero nombre era Jo Won Joon, mantuvo en secreto su verdadera identidad e incluso cambió sus antecedentes al comenzar a actuar. Antes de revelar el texto del medio.

Dispatch afirmó: "No se sabe mucho sobre los años de secundaria del actor... Y todo esto se debe a que cambió su nombre y ocultó su fecha de nacimiento real, ocultando su origen seuliano mientras trabajaba con su imagen de 'nativo de Busan'".

Dispatch informó además que la mala conducta de Jo en la adolescencia iba mucho más allá de incidentes menores. Según el informe, "Robaban coches que dejaban encendidos en la calle, cometían diversos delitos conduciendo sin licencia y eran descubiertos con bienes robados".

El artículo también informó que enfrentaba cargos por "robo especial y violación", que hoy en día se denominan robo agravado y agresión sexual.

La cobertura periodística de Koreaboo señaló que Dispatch incluso publicó una foto del actor en su juventud, lo que reforzó la acusación. Según su investigación, Jo Jin Woong pasó parte de su tercer año de secundaria en un centro de detención juvenil.

Una fuente explicó: "Su pandilla intentó cometer asaltos sexuales usando los vehículos robados. Jo Jin Woong y otros fueron enviados a un centro de detención juvenil, y él pasó gran parte de su tercer año de secundaria allí".

Dispatch también describió incidentes que supuestamente ocurrieron en su juventud. Su informe indica que Jo siguió teniendo problemas legales incluso después de entrar en la industria del entretenimiento. La fuente declaró a Dispatch: "Lo pillaron conduciendo ebrio y perdió su licencia".

Según se informa, Jo Jin Woong comenzó a usar el nombre de su padre profesionalmente desde su debut en "Once Upon a Time In High School". A pesar de haber revelado públicamente en varias ocasiones que el cambio marcó un nuevo comienzo, fuentes entrevistadas por Dispatch especulan lo contrario.

Una fuente preguntó: "Después de cometer tales crímenes, ¿cómo pudo seguir usando el nombre Jo Won Jun?"

Ni Jo Jin Woong ni su agencia han respondido públicamente a las acusaciones hasta el momento de su publicación.