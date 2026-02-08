La presentación de Benito Antonio Martínez Ocasio en el medio tiempo del Super Bowl comenzó con una toma a la espalda de su chaqueta en la que se leía "Ocasio 64", un homenaje a su madre. Cerró con una pelota de fútbol americano en la que se leía "Together We Are America". Bad Bunny solo tenía que cantar durante 13 minutos durante la final de fútbol americano, pero decidió unir a todo el continente americano.

Así como la primera toma era personal, la última era para el pública y muy política. Sodos somos americanos, pareció decir el Conejo quien se tomó casi un minuto para recitar los nombres de todos los países del continente americano, desde Canadá hasta Argentina, pasando por las islas caribeñas de hablar inglesa. Detrás le seguían bailarines con todas las banderas. Lo invitaron a él, pero nos llevó a todos.

Mientras los camarógrafos se esforzaban para capturar la producción, que según cifras oficiales de Roc Nation costó 50 millones dólares, las pancartas electrónicas del Levi's Stadium en Santa Clara, en las afueras de San Francisco, mostraban las letras de las canciones en español y cerraron con el mensaje que el artista puertorriqueño había dicho en los Grammy: "Lo único más fuerte que el odio es el amor".

Bad Bunny citou o Brasil em sua performance do #SuperBowl pic.twitter.com/XmfEfKSUV6 — Bad Bunny Brasil 🇧🇷 (@BadBunnyBrasil) February 9, 2026

Sin embargo, no todo fue fiesta o "sazón, batería y reggeatón". Bad Bunny convocó a Ricky Martin para cantar Lo que le pasó a Hawaii, una canción contra el colonialismo y la gentrificación.

Usó postes de luz como parte de la escenografía, demostrando que no se le olvida la crisis energética que vive Puerto Rico, y que se agudizó tras el paso del huracán María de 2017. Fue una de esas cosas de "el que entendió entendió".

@pagesix Ricky Martin took the stage during Bad Bunny’s Super Bowl LX halftime show, joining the fiesta with a special performance that lit up Levi’s Stadium in Santa Clara, California. ✨ ♬ original sound - Page Six

El segmento de las banderas también fue un mensaje claro a los que piensan que América es solo Estados Unidos y su especie de representación gráfica del dicho "en la unión está la fuerza.

Pero no todo fue política

Orgullo boricua

@pagesix Bad Bunny kicked off his Super Bowl halftime performance transforming the culture, energy and hits to the Levi’s Stadium stage. ✨ ♬ original sound - Page Six

Fiel a lo que ha sido su mensaje desde el inicio de su carrera, Bad Bunny compartió su amor por Puerto Rico, su cultura (que comparte con todos los países caribeños y otros de latinoamérica), su música y sus costumbres.

En su presentación vimos cortadores de caña de azúcar, vimos a manicuristas, boxeadores, joyeros que compran oro, hombres jugando dominó, baile, señoras conversando, niños durmiendo en sillas durante una fiesta, y hablando de fiesta, una celebración de una hermosa boda en la que todos bailamos con todos, en la que se vieron bailarines de toda Latinoamérica.

Lo más latino en el show de Bad Bunny: un niño dormido en tres sillas 😅 pic.twitter.com/say3Ncokbl — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 9, 2026

Una de las grandes sorpresas de su show fue la aparición de Lady Gaga cantando Die with a Smile en versión salsa, la única concesión al inglés que, sin duda, dominaba la audiencia. Bad Bunny ha dicho en el pasado que la música de Lady Gaga le salvó la vida y debe haber sido su sueño cantar con ella, más en ese escenario. Sin embargo, hasta Gaga representó a los boricuas. Ese gran éxito de la Mother Monster fue con Bruno Mars, hijo de un puertorriqueño.

lady gaga performing ‘die with a smile’ at the super bowl pic.twitter.com/PvhE4vKAql — 2000s (@PopCulture2000s) February 9, 2026

Antes de que Lady Gaga comenzara a cantar se vio una boda, que se llevó a cabo en la vida real, qué detalle.

The wedding during Bad Bunny’s #SuperBowl halftime show was real. pic.twitter.com/uqk9JT14jd — Pop Base (@PopBase) February 9, 2026

No solo los puertorriqueños de la isla fueron representados. Cuando comenzó a sonar NUEVAYoL, Bad Bunny fue a una calle con una bodega y un bar, donde le sirvió un trago nada más y nada menos que la icónica Toñita, dueña de un club social para latinos en la Gran Manzana, donde se filmó el video oficial de la canción.

Here’s the moment when the iconic Toñita serves a drink to Bad Bunny in the middle of the #Halftime of the #SuperBowlLX https://t.co/hfSOUy41Gu pic.twitter.com/Q2ks9VtoNl — Sarah Yáñez-Richards (@SarahYanezR) February 9, 2026

Salsa, Bolero y Reggaetón

Benito tenía a decenas de famosos apoyándolo en las gradas y en el escenario. En la recreación de su ya famosa casita estaban Karol G, Cardi B, Jessica Alba, Alix Earle, Pedro Pascal y Young Miko, entre otros.

¡Así se vió la casita de Bad Bunny en el #SuperBowl 2026!

Arranca el show del medio tiempo y, en la casita de Bad Bunny aparecen nombres como Jessica Alba, Karol G, Young Miko, Cardi B y Pedro Pascal.



Mira EN VIVO lo que pasa en el Super Bowl aquí: https://t.co/BY9uPGwvH3 pic.twitter.com/Uhc9vXGf6v — Vogue Mex y Latam (@voguelatam) February 9, 2026

Pedro Pascal bailando en la casita durante el Halftime Show de Bad Bunny 🫶 pic.twitter.com/q5V41meGF7 — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) February 9, 2026

El repertorio no decepcionó, aunque sí evitó cantar las palabras más soeces de algunas de sus canciones más picantes, como en Titi Me Preguntó y Yo Perreo Sola. Se escucharon samples de Dale Don Dale, de Don Omar, y Gasolina de Daddy Yankee.

Le entregó su Grammy a un nenito y pasó a romper la cuarta pared para decir "Buenas tarde californianos. Mi nombre es Benito, si hoy estoy aquí en el Super Bowl es porque nunca dejé de creer en mí. Tu niño, nunca dejes de creer en ti".

Las opiniones sobre la presentación están divididas entre los anglo estadounidenses y muchos latinoamericanos. Los que no tienen dudas de lo que hizo hoy Bad Bunny en el Super Bowl son los indocumentados y los que dormimos en esas sillas de niños, bailamos y perreamos en las fiestas, sabemos que debimos tomar más fotos con los seres que amamos y decimos que América es todo el continente.

Bad Bunny hizo del show del medio del Super Bowl tiempo un mitín político sútil, pacífico, latino, movido...#SBLX#badbunnysuperbowl pic.twitter.com/RdnhPp0RLj — raytep (@raytep) February 9, 2026

No soy fan de Bad Bunny, pero el show lo amé, lo disfruté mucho. Me siento súper orgulloso de ser caribeño, de ser latino coño ✊🏽 A la verga los criticones. A llorar a otro lado 🎉



#SuperBowlLX #SuperBowl #debitirarmasfotos #BenitoBowl pic.twitter.com/tWI24DCLMT — Raúl Soublett (@raul_soublett) February 9, 2026

Dos frases de las canciones que cantó El Conejo que lo resumen todo a la perfección:

"Como Bad Bunny va a ser el rey del pop, con reggaetón y dembow"

"Ahora todos quieren ser latinos, pero les falta sazón, batería y reggaetón".