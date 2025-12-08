El líder de BTS, RM, recientemente generó preocupación entre los fanáticos de ARMY después de hablar sobre la disolución durante una transmisión en vivo sincera el 6 de diciembre.

Durante la transmisión, que se transmitió en la plataforma global de fans Weberse, RM dijo que la disolución ha cruzado por la mente de los miembros varias veces, especialmente durante períodos difíciles.

"Me he preguntado decenas de miles de veces si sería mejor disolver el grupo o suspenderlo", dijo.

Sin embargo, el líder enfatizó que el vínculo entre los miembros y su respeto por los fanáticos en última instancia mantuvieron unido al grupo.

"La razón por la que continuamos como equipo es por el amor que nos tenemos unos a otros y el amor y respeto que tenemos por todos los que ven esta transmisión en vivo", agregó.

En la transmisión en vivo, RM también habló sobre los retrasos en el lanzamiento de nuevo material, explicando que los preparativos para su esperado regreso están en marcha. También comentó que hay una gran presión para asegurarse de que el material que publiquen "satisfaga verdaderamente" a los fans y explicó que ha tenido dificultades para dormir debido a los preparativos.

Dicho esto, aseguró a sus fans que los preparativos para el nuevo álbum van bien y que está "casi listo". También comentó que el grupo ensayó juntos el viernes pasado.

"Estoy ansioso por actuar lo antes posible", dijo.

Sobre los rumores de citas entre Jungkook y Winter de aespa , RM adoptó un enfoque notablemente diferente. En lugar de abordar directamente las especulaciones, habló con franqueza sobre la evolución de los roles y los límites dentro de BTS . Enfatizó que, dado que los siete miembros ya tienen treinta y tantos años, cada uno se ha convertido en una persona completamente independiente con sus propios límites, estilos de vida y vidas privadas.

"Lo que realmente quiero decir es que ya no puedo representar a nuestro equipo por mi cuenta. Eso es porque solo soy una persona, un ser humano", dijo , y agregó que los rumores de citas deben ser abordados directamente por la persona involucrada.

El último regreso de BTS como grupo completo fue en 2022 con el álbum antológico "Proof", que celebró sus nueve años de trayectoria. El álbum también marcó su último regreso antes de que los miembros comenzaran el servicio militar obligatorio, lo que interrumpió las actividades colectivas.