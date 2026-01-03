Ojalá el cuidado de la piel fuera blanco o negro, pero no lo es. Cada persona tiene un tipo de piel diferente; por lo tanto, no existe una rutina universal. Además, debemos tener en cuenta que vivimos en lugares con diferentes estaciones.

Por eso, en este 2026 que comienza es importante adaptar nuestras necesidades de cuidado de la piel a este factor, ya que cada estación presenta un reto diferente. Los cambios de clima escapan a nuestro control, por lo que es nuestra responsabilidad adaptarnos para el bienestar de nuestra piel.

Primavera – Renovación y protección contra las alergias

Dejar atrás el invierno solo podía significar una cosa: piel seca y con manchas. La recuperación es la principal preocupación con la llegada de la primavera, sobre todo porque las temperaturas más bajas tienden a agrietar y perder hidratación, haciendo que nuestro rostro luzca opaco y sin vida. Volver a tu rutina habitual de cuidado facial es aceptable; sin embargo, la transición del invierno al cuidado de la piel primaveral requiere cremas hidratantes más ligeras a medida que aumenta la humedad. Además, ten en cuenta la posibilidad de alergias estacionales que podrían aumentar la sensibilidad de tu piel.

Verano – Protección solar y control de la grasa

Salir de aventuras al aire libre es lo mejor del verano. Vamos a la montaña o a la playa para aprovechar al máximo el sol. Desafortunadamente, existe una alta probabilidad de que nos expongamos demasiado al sol y suframos esas temidas quemaduras. Evita usar retinoides si pasas más tiempo al aire libre que en interiores. Un protector solar de amplio espectro ya viene incluido, pero aparte de eso, asegúrate de preparar bien tu piel aplicando productos a base de agua. El aloe vera es una excelente opción, ya que tiene propiedades refrescantes que pueden ayudar a rejuvenecer la piel. Si aún quieres usar maquillaje sobre el protector solar, elige productos ligeros con FPS para controlar el sudor y la grasa.

Otoño/Caída – Reparación y Transición

La temperatura empieza a bajar en cuanto llega el otoño. Los días soleados escasearán y el aire más fresco resecará la piel si no se usa protección. Empieza por usar cremas hidratantes más ricas a medida que baja el tiempo y considera usar un exfoliante suave para eliminar las células muertas causadas por el verano.

Invierno – Hidratación profunda y cuidado de barrera

Es hora de sacar lo mejor de tus productos para el cuidado de la piel una vez que llega oficialmente el invierno. La deshidratación es tu peor enemigo, ya que despoja a nuestra piel de humedad, lo que puede provocar grietas dolorosas (¡no solo en los labios!). Aumenta la hidratación, especialmente en las zonas que están frecuentemente expuestas al frío. Un emoliente combinado con una crema hidratante rica sirve como una buena base para el cuidado de la piel en invierno. Cuida también de otras partes del cuerpo aplicando una loción rica, preferiblemente con componentes como manteca de karité o incluso cera de abejas. Usar una mascarilla nocturna también ayudará a preparar tu piel para estar extra hidratada antes de salir al aire libre por la mañana.

Recuerda, no tienes que volverte loco con tu rutina de cuidado de la piel ni comprar productos nuevos que podrían ser más perjudiciales que beneficiosos si se usan en la temporada incorrecta. La constancia es clave en toda rutina, junto con estar atento a la temporada. Además de todo lo demás, ¡no olvides hidratarte!