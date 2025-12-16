El ícono del pop Mariah Carey actuará en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 el 6 de febrero, convirtiéndose en la primera gran estrella internacional confirmada para el esperado evento deportivo en el Estadio San Siro de Milán.

La cantante de 55 años, quien anunció la noticia el lunes a través de Instagram , les dijo a sus seguidores: "¡Ciao! Prepárense para Milano Cortina 2026. Nos vemos en el Estadio San Siro el 6 de febrero para la ceremonia de inauguración olímpica. Ci vediamo a Milano".

Ella apareció con un glamoroso vestido rojo y un collar de diamantes para el anuncio en video, que llega justo cuando su icónico éxito navideño "All I Want for Christmas Is You" rompió el récord del sencillo número uno de mayor duración en la historia del Billboard Hot 100 con 20 semanas en el primer puesto.

El momento perfecto en medio de un éxito récord en las listas

El anuncio de los Juegos Olímpicos coincidió con el clásico navideño de Carey de 1994 , que superó el récord anterior de 19 semanas, que ostentaban "Old Town Road" de Lil Nas X y "A Bar Song (Tipsy)" de Shaboozey. El cinco veces ganador del Grammy ahora ostenta 19 sencillos número uno en el Billboard Hot 100, la mayor cantidad para un artista solista y uno menos que el récord de 20 de los Beatles.

Pasar sin problemas de las listas navideñas al escenario olímpico demuestra la perdurable relevancia cultural de Carey y su poder estelar en el escenario mundial, en particular cuando se convierte en la primera artista en lograr éxitos número uno en cuatro décadas.

Siguiendo las actuaciones icónicas de París 2024

La próxima actuación de Carey llega tras la inolvidable ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 , que contó con las actuaciones espectaculares de Lady Gaga y Céline Dion. Dion regresó triunfalmente a los escenarios tras su lucha contra el síndrome de la persona rígida, ofreciendo una poderosa interpretación del "Himno al amor" de Édith Piaf desde la Torre Eiffel.

Según el comité organizador de Milano Cortina 2026 , Carey "representa plenamente la atmósfera emocional que acompaña el período previo a los Juegos", y agregó que su carrera "refleja maravillosamente el tema principal de la ceremonia de apertura: la armonía".

No es ajeno a los grandes eventos deportivos

Según las autoridades olímpicas , la Reina de la Navidad no es ajena a los grandes eventos deportivos. Cantó el himno nacional estadounidense, "The Star-Spangled Banner", en el Super Bowl de la NFL de 2002 y de nuevo en el Juego de las Estrellas de la NBA al año siguiente.

En 2020, estrenó su canción "Save the Day" antes de la final femenina del Abierto de Estados Unidos , en la que participaron estrellas del tenis como Naomi Osaka y Venus y Serena Williams . Sin embargo, actuar en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno será la primera vez en la carrera de Carey, que batió récords.

La ganadora del Grammy contribuyó previamente a los Juegos Olímpicos cuando su canción '100%' fue lanzada como sencillo para beneficiar al Equipo de Estados Unidos durante los Juegos de Vancouver 2010, pero nunca había actuado en una ceremonia olímpica hasta ahora.

Una ceremonia basada en la armonía y la innovación

Mariah Carey announces she will perform at the 2026 Olympic Winter Games Opening Ceremony in Italy next February. pic.twitter.com/I1at9xylSB — Fan | Mariah Carey Charts (@chartmariah) December 15, 2025

La ceremonia de inauguración de Milano Cortina 2026, creada y producida por Balich Wonder Studio bajo la dirección creativa de Marco Balich, se centra en el tema de la "Armonia". Los organizadores afirmaron que la música es un lenguaje universal que conecta diferentes historias y perspectivas, entrelazando los valores del deporte: igualdad, respeto e inclusión.

"Juntos, la música y el deporte darán vida a una Ceremonia de Apertura Olímpica donde la Armonía se convierte en expresión de energía colectiva", declaró el comité. "Un espacio simbólico donde las comunidades se unen, trascienden fronteras y se reconocen como parte del mismo impulso vibrante de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026".

La ceremonia se celebrará en el Estadio Olímpico de San Siro, sede de los clubes de fútbol de la Serie A italiana, el Inter de Milán y el AC Milán, con una asistencia prevista de 60.000 espectadores. Por primera vez en la historia olímpica, los atletas podrán participar en la ceremonia desde sedes alejadas del estadio principal de Milán, con ceremonias simultáneas previstas en las zonas montañosas de Predazzo, Livigno, Cortina d'Ampezzo y Val di Fiemme.

Se esperan más estrellas internacionales

Carey es descrito como "el primer gran invitado internacional anunciado" y figurará entre los artistas más destacados, lo que sugiere que se revelarán más nombres importantes en las próximas semanas previas a la ceremonia del 6 de febrero. El bailarín italiano Roberto Bolle ya ha sido confirmado para encabezar la ceremonia de clausura de los Juegos en la antigua Arena Romana de Verona el 22 de febrero.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 se celebrarán del 6 al 22 de febrero, seguidos de los Juegos Paralímpicos de Invierno del 6 al 15 de marzo. Los juegos contarán con 116 pruebas con medallas en 16 disciplinas, incluyendo el debut del esquí de montaña como nuevo deporte olímpico.

Mientras la llama olímpica recorre Italia en un viaje de 63 días en el que participan 10.001 portadores de la antorcha a lo largo de 110 provincias, crece la expectativa por lo que promete ser un comienzo espectacular del calendario deportivo de invierno.