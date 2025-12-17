Olivia Rodrigo ya no es sólo la princesa del desamor adolescente; se ha convertido en una formidable voz política en un Estados Unidos cada vez más fracturado.

En una época en la que muchas estrellas del pop prefieren la seguridad de un terreno neutral, la cantante de 22 años se está lanzando deliberadamente al fuego, utilizando su plataforma global para desafiar el statu quo político. Desde la salud reproductiva hasta el trato a las comunidades inmigrantes, Rodrigo deja claro que no le interesa guardar silencio solo para mantener la paz.

En el último episodio del podcast Music Makes Us , producido por el Salón de la Fama del Rock & Roll, la cantante de Vampire se sentó con la presentadora e ícono del punk Kathleen Hanna para hablar sobre la intersección del arte y el activismo.

Para Rodrigo, ambos son inseparables. "Siempre he creído que decir lo que pienso es fundamental", explicó, señalando que la responsabilidad de un artista va mucho más allá de vender discos. "Como artistas, es nuestro deber esforzarnos al máximo para reflejar el mundo que nos rodea tal como lo vemos", añadió.

Olivia Rodrigo critica duramente a la administración Trump por usar su música en vídeos "odiosos" sobre inmigración

El compromiso de la cantante de "reflejar el mundo" se puso a prueba recientemente durante un sonado enfrentamiento con la administración Trump. La disputa estalló después de que Rodrigo descubriera que su éxito, "All-American Bitch", se estaba usando como banda sonora para un video del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El clip, compartido en la cuenta oficial de Instagram de la Casa Blanca , mostraba a agentes del ICE deteniendo a personas con subtítulos como "SI EL ICE TE ENCUENTRA". El video buscaba animar a los inmigrantes indocumentados a autodeportarse.

La reacción de Rodrigo fue rápida e inflexible. Recurrió a las redes sociales para reclamar su obra y lanzó una dura reprimenda al gobierno. "Nunca usen mis canciones para promover su propaganda racista y de odio", escribió.

El comentario, que se viralizó antes de ser eliminado de la página del gobierno, provocó que Instagram eliminara por completo el audio de la publicación. Fue un caso inusual de una estrella del pop que logró obligar a una agencia gubernamental a retirarse en redes sociales, lo que puso de relieve la tensión entre la propiedad intelectual y los mensajes políticos.

Esta no era la primera vez que Rodrigo se enfrentaba a la administración por la política migratoria. A principios de este año, expresó su indignación por las redadas de ICE en Los Ángeles .

En una conmovedora declaración, recordó a sus seguidores que "Los Ángeles simplemente no existiría sin los inmigrantes", antes de agregar que "tratar a los miembros trabajadores de la comunidad con tan poco respeto, empatía y debido proceso es horrible".

Por qué Olivia Rodrigo cree que los artistas tienen el deber de hablar sobre los derechos reproductivos

Más allá de la inmigración, Rodrigo se ha mantenido como una de las principales defensoras de los derechos reproductivos en la industria musical. Durante su conversación con Hanna, la líder de Bikini Kill que sentó las bases del activismo feminista en la música, Rodrigo expresó su gratitud a las pioneras que la precedieron.

"Es muy inspirador ver a gente como tú, que dice lo que piensa y no teme exagerar ni alzar la voz", le dijo a Hanna. Continuó argumentando que "la esencia de un buen artista es poder reflejar lo que ocurre en el mundo".

A pesar de su confianza, Rodrigo admitió que todavía está lidiando con las complejidades de ser una figura pública con conciencia política.

"Creo que todavía estoy trabajando en lo que eso significa para mí, y siempre hay cosas que siento que puedo aprender y hacer mejor", confesó. Esta humildad solo la ha hecho más cercana a una generación de fans igualmente preocupada por la reducción de derechos en Estados Unidos.

Rodrigo no está solo en esta lucha. Mientras el gobierno actual sigue utilizando la cultura pop para reforzar su mensaje nacionalista, una creciente lista de íconos, como Beyoncé, Billie Eilish y Selena Gomez, han condenado el uso no autorizado de su música.

Al igual que los Rolling Stones antes que ellos, estos artistas se niegan a permitir que su producción creativa se convierta en una herramienta para políticas que consideran aborrecibles. Para Olivia Rodrigo, el mensaje es simple: su música pertenece al pueblo, no a la maquinaria propagandística.