Phoebe Gates está comenzando un nuevo capítulo en su vida amorosa y ya no lo mantiene en privado.

La hija de 23 años de Bill Gates y Melinda French Gates ha confirmado oficialmente su relación con Chaz Flynn, meses después de terminar su relación con el nieto de Paul McCartney, Arthur Donald.

Durante el fin de semana, Phoebe compartió una elegante foto en Instagram que la mostraba abrazando a Flynn mientras él sonreía a la cámara con un martini en la mano, informó PageSix .

Ambos vestían ropa formal, lo que sugería que asistían a un evento especial. Mantuvo un texto simple, añadiendo solo un emoji de corazón rojo, pero el mensaje era claro: la relación es oficial.

Poco después de la publicación, Phoebe confirmó detalles del romance a las fuentes, revelando que esta no es una conexión nueva.

Ella y Flynn se conocen desde que tenían unos 15 años y salieron por primera vez mientras estudiaban en la preparatoria en Seattle. Años después, reconectaron y ahora han hecho pública su relación.

Bill Gates’ daughter Phoebe hard launches new romance after splitting with Paul McCartney’s grandson https://t.co/4Z7l1XNcfJ pic.twitter.com/50hdCviRTN — Page Six (@PageSix) December 16, 2025

Phoebe Gates encuentra un nuevo comienzo en el amor

Phoebe había insinuado silenciosamente el romance a principios de este año durante un episodio de "The Burnouts", el podcast que presenta junto a Sophia Kianni.

Aunque no nombró a Flynn en ese momento, habló con calidez sobre salir con alguien que se mantenga alejado de las redes sociales.

Según Yahoo , ella describió esa ausencia en línea como "lo mejor del mundo" y agregó que la experiencia le pareció completamente nueva.

La joven emprendedora también compartió cómo Flynn apoya su trabajo, incluso sentándose a ver los videos que crea para su marca de tecnología de moda, Phia.

El momento mostró un lado más personal de Phoebe, mezclando su pasión profesional con su vida privada.

Antes de volver a salir con Flynn, Phoebe estuvo relacionada con Arthur Donald, nieto de Paul McCartney. Empezaron a salir en 2023 y mantuvieron su relación en un lugar discreto.

Phoebe confirmó por primera vez ese romance a través de Instagram más tarde ese año y lo reconoció públicamente nuevamente en 2024 después de graduarse anticipadamente de la Universidad de Stanford con un título en biología humana.

Su ruptura nunca fue detallada públicamente, pero parece que la separación ocurrió silenciosamente a principios de este año.

Además de su nueva relación, continúa dirigiendo Phia, presentando su podcast y manteniéndose activa en el trabajo de defensa de derechos.