Blake Lively les ha estado regalando a sus amigos juegos de Mahjong para las fiestas. Cada juego cuesta entre $350 y $400.

En una entrevista de Vogue , Lively dijo que enseña a sus amigos a tocar y generalmente termina regalándoles su propio set cuando realmente se involucran.

"He estado enseñando a mis amigos a jugar Mahjong, aunque debo decir que no soy profesora certificada. Pero sé lo suficiente como para enseñarles a jugar conmigo, y al final, siempre termino regalándoles mi propio juego porque están obsesionados y quieren practicar", declaró Lively a la revista de moda.

Lively contra Baldoni

Lively se acerca al año de su batalla legal con Justin Baldoni. La disputa se remonta a su película de 2025 "It Ends With Us", que Baldoni dirigió y protagonizó con Lively.

Según The New York Times, presentó una demanda por 161 millones de dólares, alegando que Baldoni participó en acoso sexual, represalias y una campaña de desprestigio.

Baldoni respondió con una demanda por difamación de 400 millones de dólares contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y The New York Times, que finalmente fue desestimada. Continúa solicitando la desestimación del caso de Lively, alegando que las acusaciones son "agravios menores" que no llegan al nivel de acoso.

Se había programado un juicio civil para el 9 de marzo de 2026, pero se pospuso hasta el 18 de mayo, tras señalar el juez Lewis Liman que "por muy importante que sea este caso... los juicios penales tienen precedente". La audiencia sobre el caso está programada para el 22 de enero.

En una declaración a The New York Times el año pasado, Lively dijo: "Espero que mi acción legal ayude a revelar estas siniestras tácticas de represalia para dañar a las personas que denuncian mala conducta y ayude a proteger a otros que puedan ser el objetivo".

El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, dijo a Variety : "Estas afirmaciones son completamente falsas, escandalosas e intencionalmente salaces, con la intención de herir públicamente y repetir una narrativa en los medios".

Añadió a The Hollywood Reporter : "Es vergonzoso que la Sra. Lively y sus representantes hagan acusaciones tan graves y categóricamente falsas".

Lively se acerca a Taylor Swift

En medio de la constante atención legal y profesional, Lively también ha cultivado silenciosamente sus relaciones personales.

Fuentes le dijeron a Substack de Rob Shuter que ella se comunicó en privado con Taylor Swift para su cumpleaños número 36 a principios de este año, evitando los mensajes públicos en las redes sociales.

"El mensaje de Blake fue breve y esperanzador", dijo una fuente. "No esperaba nada a cambio. Simplemente no podía dejar pasar el día sin decir algo".

Otra fuente agregó: "Fue algo muy personal, no un espectáculo. Blake quería celebrar el día sin ninguna presión ni expectativa".

A pesar de las tensiones pasadas, el gesto destacó el deseo de Lively de mantener una conexión personal, en lugar de participar en demostraciones públicas de amistad.

"Fue un gesto muy considerado", confirmó una fuente. "Blake no quería hacerlo público ni dramático; solo quería desearle un sincero feliz cumpleaños".