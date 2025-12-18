Khloé Kardashian está iniciando una "nueva era en las citas", ya que se ha comprometido a cambiar el tipo de hombres con los que se relaciona e incluso está considerando contratar un servicio de citas.

Según los informes, la estrella Kardashian ha terminado con las relaciones aceleradas que caracterizaron sus veinte y treinta años y ahora está buscando orientación para encontrar una pareja que aprecie la consistencia, la familia y la presencia emocional.

Según fuentes, al ser madre de dos hijos, ya no confía en su propia intuición y cree que un profesional puede ayudarla a evitar señales de advertencia bien conocidas.

Ella supuestamente está decidida a que su futuro compromiso traiga estabilidad a su vida en lugar de más controversia.

Dándole la espalda a los romances "caóticos"

Fuentes cercanas afirman que Khloé ha decidido discretamente alejarse de los tipos de relaciones que antes prefería, como deportistas, artistas y hombres con cierto ego y gusto por la vida nocturna.

Según fuentes, ahora entiende que las relaciones lujosas y de ritmo rápido que inicialmente sonaban emocionantes con frecuencia terminan siendo " caóticas " y emocionalmente exigentes .

Según se informa, Khloé Kardashian está "tratando conscientemente de hacer las cosas de manera diferente" en su vida romántica, dejando atrás las relaciones de alto perfil que dominaron sus primeros años de adulta.

En cambio, se cree que Khloé prefiere a alguien cuya vida gire en torno al trabajo, el hogar y una rutina diaria consistente, en lugar del estatus de celebridad o las apariciones en clubes.

Según sus amigos, con gusto saldría con alguien fuera del foco de atención si eso significara finalmente encontrar la relación pacífica que ha estado anhelando.

Por qué un casamentero de repente cobra sentido

Según se informa, Khloé está considerando contratar a un casamentero profesional para evaluar a los posibles pretendientes.

Según fuentes confidenciales, el plan es contratar a un especialista para que la ayude a identificar las señales de alerta que ella cree haber pasado por alto en el pasado, en lugar de externalizar el romance.

Ella duda en confiar solo en su propio juicio después de los divorcios de alto perfil de sus ex parejas Tristan Thompson y su ex marido Lamar Odom, ambos incluidos en casos de adulterio.

En lugar de depender únicamente de la química, espera identificar las señales de alerta a tiempo y encontrar a alguien que realmente complemente su vida e ideales buscando ayuda profesional. Según la fuente , "Khloé quiere ayuda para detectar las señales de alerta a tiempo en lugar de aprender de nuevo a las malas".

Aprendiendo de una historia de relación "duro"

Desde su breve matrimonio con Odom en 2009 hasta su breve compromiso con Thompson, que terminó en 2021 tras otra acusación de paternidad, el pasado amoroso de Khloé ha sido casi totalmente público. Desde entonces, ha enfatizado que, aunque ella y Thompson aún mantienen una estrecha relación de crianza compartida, ya no tienen una relación sentimental.

Ha expresado la devastación de esas traiciones en entrevistas recientes y en su programa, The Kardashians. Sin embargo, también ha mantenido que aún cree en el amor y espera encontrar una pareja para siempre a los cuarenta. Sus amigos afirman que la diferencia ahora radica en que se ha comprometido a evitar los mismos patrones que la llevaron de vuelta al mismo dolor.

Pasos silenciosos hacia un mundo de citas "normal"

Los fanáticos notaron recientemente que Khloé hizo un comentario coqueto en un video subido por un maestro de escuela primaria, lo que generó rumores de que podría estar abierta a salir con alguien fuera de sus círculos de celebridades, aunque no ha confirmado públicamente ninguna relación nueva.

Según fuentes cercanas, el intercambio desenfadado fue más que una simple broma en las redes sociales, ya que demuestra su creciente interés en personas que llevan vidas sensatas y tienen ocupaciones "normales".

Ella no tiene prisa porque sus hijos y su desarrollo personal siguen siendo sus principales prioridades.

Por el momento, la nueva etapa de citas de Khloé Kardashian parece basarse en medidas cautelosas, orientación profesional y una renovada convicción de que aún puede encontrar el amor, pero en mejores términos.