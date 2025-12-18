Una de las preguntas más frecuentes que el público tiene sobre la esposa de Kanye West, Bianca Censori, es cómo puede vestir constantemente de manera tan extravagante y provocativa.

En una charla con la revista Interview, Censori habló indirectamente a través de un portavoz, quien dijo que su ropa es su forma de expresar su yo interior, no de atraer la atención del público.

"No busca elogios ni críticas, sino que presta atención a cómo se forman y circulan", dijo el portavoz. "Son dos caras de un mismo mecanismo perceptivo, y el contraste entre ellas resulta útil".

La joven de 30 años se ha convertido en el foco de atención de los medios por sus elecciones de moda , que son altamente transparentes y generalmente consisten en cubrir solo las áreas sensibles con cinta, ocasionalmente una parte pública del cuerpo se cubre con lencería.

Ninguna de estas prendas está considerada estrictamente ilegal en los EE. UU. por ley, aunque pueden ser incompatibles con las normas locales de decencia.

Cuando viajó a Italia con West en 2023, su atuendo excesivamente revelador fue menospreciado por los lugareños, que se refirieron a algunos de los conjuntos como "vulgares".

Su portavoz presentó estas decisiones como un esfuerzo por recuperar su imagen.

"Esto no es una confesión de sentirse atrapado. Es un acto de recuperación. Ella está recuperando los clones no autorizados... Los está multiplicando hasta que el original se convierta en un mito", dijeron.

Censori y West han sido vistos juntos con conjuntos igualmente atrevidos, combinando alta costura con elementos provocativos. Según el portavoz, sus apariciones públicas no buscan escandalizar, sino reafirmar su identidad artística.

/// “Bio Pop- Bio Cart” crafted from painted stainless steel, plexiglass and shearling fur. / Bio Pop- Chair I, both created by Bianca Censori. lensed by Noah Dillon. Reminded me Allen Jones’ 1969 make of his infamous “Drawing for Chair” along with Cohen’s Interview Magazine. https://t.co/vdcGoF7gOX pic.twitter.com/FgrMPyLq5D — CLS (@dchanlerlloyd) December 17, 2025

Manejo del escrutinio público

Censori también adopta un enfoque deliberado respecto a las redes sociales y la reacción del público. Se la describe como alguien que observa los comentarios en línea sin involucrarse emocionalmente.

"Una mujer pública se ve obligada a ver cómo se multiplican versiones de sí misma sin su consentimiento", declaró el portavoz. "Se proyecta, se inventa, se borra. Así que ella esculpe las versiones que crean, los yo fantasma".

Aunque su estilo se asemeja al de la exesposa de West, Kim Kardashian, el portavoz enfatizó que Censori no deja que las críticas la afecten.

"La reacción violenta no es un objetivo, pero es reveladora. Muestra dónde se ubican las sensibilidades culturales y lo que la gente no puede o no quiere mencionar directamente. El objetivo final de Bianca es la autoexpresión", añadieron.