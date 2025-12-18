Los fans de KATSEYE sorprenden tras ver una foto de Sophia en el mueble de TV del hermano de la actriz filipina — Los rumores se intensifican
KATSEYE Sophia y la personalidad de las redes sociales se vieron juntas en su mueble de TV; los fanáticos lo notaron rápidamente
Los fans de KATSEYE, o mejor dicho, los detectives fans de KATSEYE, se quedaron atónitos tras ver lo que parece ser una foto de la líder del grupo, Sophia Laforteza, en las redes sociales del presentador de la televisión filipina Leon Barreto, hermano de la estrella de redes sociales y actriz Julia Barreto.
La imagen alimentó los rumores de una relación, pero no se detuvo ahí. Los fans también notaron que la misma foto estaba borrosa durante el recorrido de la casa de Leon en su vlog, y era la única foto de toda la casa que estaba borrosa.
Lo publicó el usuario de Reddit Temporary-Ad-3137. Subtituló la publicación con: "¿Son Katseye, Sophia y Leon?".
Añadieron en su idioma nativo: "Ya antes corrían rumores de que salían. La foto está muy borrosa, pero la silueta se parece un poco a ellos. Además, en la visita del apartamento de Leon, la foto estaba borrosa, y si no recuerdo mal, era la única foto de su apartamento que estaba borrosa".
Los comentarios en la publicación elogian al autor original por detectar un detalle tan insignificante. Uno dijo: "No soy fan de ninguno de los dos, pero le di un voto positivo porque es digno de chisme 😂 Me recuerda a esos rumores de citas en el K-pop que empezaron con un reflejo en una cuchara 😆".
Otro usuario respondió a la publicación diciendo: "¡Miren el vlog de KATSEYE cuando estaban en Market! Ellos también estaban allí. Tengo la sensación de que están saliendo, pero no lo anuncian".
Parece que la chica lo está besando en la mejilla (?) abajo a la derecha. Quienquiera que esté con Leon en esa foto es definitivamente una persona importante en su vida, jaja.
Otro comentó una captura de pantalla de una publicación de Facebook de marzo de 2020 de la mamá de Sophia. La publicación decía: "¡Esto pasó hoy! ¡Ay, Leon, más te vale cuidar bien de mi princesa! #PropuestaDeGraduación". La imagen muestra a Sophia y Leon abrazándose.
Rumores de citas pasadas
También han sido vistos juntos varias veces e incluso han hecho videos de TikTok juntos.
Sin embargo, el 1 de septiembre de 2025, una imagen de Sophia y Leon se volvió viral en X, mostrando a los dos cerca uno del otro en lo que parecían ser diferentes entornos casuales, lo que originalmente encendió rumores de citas anteriores.
En ese momento, la publicación generó reacciones encontradas. Algunos elogiaron a Sophia por romper la regla habitual de "no tener citas" que suele imponerse a las ídolos de grupos femeninos.
Otros, sin embargo, sugirieron que los dos simplemente podrían estar manteniendo su amistad y recordaron a los internautas que no deben sacar conclusiones apresuradas sin confirmación.
Algunos fans aclararon los rumores
Pero algunos fanáticos se apresuraron a aclarar los rumores, señalando que ambos se conocen desde hace mucho tiempo y son amigos desde la escuela secundaria.
Un fan escribió: "Creo que eran compañeros de escuela en la escuela secundaria en Inteligencia Múltiple".
Otro agregó: "Sí, creo que hay un video de Sophia visitando a Leon, y salieron con su guardaespaldas. También mencionaron que son amigos desde hace mucho tiempo y que se conocen desde hace mucho tiempo".
Mientras tanto, algunos fanáticos dijeron que estaría bien si fueran más que amigos:
Si son más que amigos, no sería tan sorprendente, jeje. Recuerdo que sus fotos se hicieron virales en Twitter cuando fueron a EK, y los fans filipinos insistían en responder a las cuentas internacionales diciendo que eran solo mejores amigos, jeje.
"No creo que sea malo. Son amigos desde hace mucho tiempo y se complementan de maravilla".
Los dos no han confirmado ni negado los rumores de que están saliendo.
