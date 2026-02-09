Celine Dion mostró su lado juguetón este fin de semana, cuando les dio a sus fanáticos un vistazo a su lista de reproducción de música en un alegre video de Instagram. La cantante canadiense de 57 años compartió una selección de sus canciones favoritas, demostrando que su gusto musical es tan amplio como su icónica voz.

"Soy Céline y esto es lo que tengo en mi lista de reproducción", dijo Dion en el video. "Solo un poco porque hay demasiados artistas, demasiadas canciones que me encantan".

Según Yahoo , Dion comenzó con el éxito de Rihanna "Love on the Brain", bromeando que la canción "debería haber sido mía". Añadió con una sonrisa: "Solo digo.

"Hizo un gran trabajo, amo mucho a Rihanna, pero debería haber sido mío". Su comentario juguetón rápidamente atrajo la atención de los fanáticos, demostrando que Dion puede burlarse de sí misma mientras celebra a otros artistas.

También destacó "You Say" de Lauren Daigle y "Before I Go" de Guy Sebastian, bromeando: "Guy Sebastian, ¿compones canciones para otros?". Su lista no se detuvo ahí, ya que abrazó a su estrella de rock interior con un guiño a "Until It Sleeps" de Metallica.

Dion incluso realizó una divertida imitación de Metallica y explicó: "Eddy, uno de mis gemelos, su banda favorita es Metallica. Ahora quiero cantar una canción de Metallica".

Céline Dion says she wishes Rihanna’s “Love On The Brain” was her song:



“That song should have been mine. She did a great job. I love Rihanna so much, but it should have been mine.“ pic.twitter.com/i1akIDSmPK — Buzzing Pop (@BuzzingPop) February 6, 2026

Céline Dion habla sobre el reconocimiento público

Además de su lista de reproducción, Dion también elogió "You're Beautiful" de James Blunt y "Stop This Flame" de Celeste, sugiriendo que "hagan algo" juntos pronto, informó People .

El video sigue de cerca los pasos de las publicaciones de Instagram de estilo influencer de Dion, incluida su divertida sección "What's in My Bag", donde reveló artículos extravagantes que lleva en su Dior Toujours Tote, como un ventilador para combatir el calor de Las Vegas, comida para perros, Mentos, desinfectante de manos Touchland y su crema de manos favorita Byredo Blanche.

Dion también compartió los desafíos personales de ser reconocido en público.

Sacó su credencial VIP del concierto e incluso un viejo teléfono fijo, explicando: "Es porque cuando compro cosas, [la gente me pregunta] ¿de verdad eres tú? Me pasa mucho. No creen que sea yo, así que llevo mi teléfono y... llamo al 911 y pido ayuda".

La cantante también utilizó el video para agradecer a sus fans, mostrando su gratitud por su apoyo.

"Siempre estás en la mía. De mi familia a la tuya, solo quiero desearte un feliz año nuevo", dijo Dion, recordando a todos su sincera conexión con su público.