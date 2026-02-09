Los rankings de "reputación de marca" del K-pop llegan cada mes como un informe que nadie pidió, pero que todos leen de todos modos. Los fans los utilizan como arma, las agencias los rastrean discretamente y los observadores casuales ponen los ojos en blanco, hasta que un gigante familiar resurge en el número 1 y te recuerda que esta industria aún se rige por la gravedad.

La lista de grupos masculinos de febrero tiene esa forma familiar. BTS vuelve a la cima, con una ventaja considerable en el índice bruto, con Stray Kids, EXO, BIGBANG y SEVENTEEN formando el resto de un top cinco que se lee como un mapa de diferentes épocas que convergen en el mismo mes. No es solo un concurso de popularidad; es un vistazo a la atención: de quién se habla, se busca, se discute y se comparte ahora mismo.

Y ahora mismo, BTS está dominando la conversación.

Ranking de reputación de marca de grupos de chicos: BTS se mantiene intocable en febrero

El Instituto Coreano de Investigación Empresarial (KRI) afirmó que su clasificación de febrero se basó en un análisis de la participación de los consumidores, la cobertura mediática, la interacción y los índices de comunidad, utilizando big data recopilado entre el 7 de enero y el 7 de febrero. En dicha medición, BTS registró un índice de reputación de marca de 9.903.378, un 24,16 % más que en enero, continuando lo que Soompi describió como su "reinado" en la cima.

El análisis de palabras clave asociado a la clasificación de BTS es revelador, a su manera un tanto surrealista. Entre las frases destacadas se encuentran "ARMY", "concierto de Gwanghwamun" y "ARIRANG", mientras que términos relacionados incluyen "regreso", "transmisión en vivo" y "amor". Su análisis de positividad-negatividad registró un 93,49 % de reacciones positivas. Esto no se trata solo de ruido del fandom; sugiere un volumen más amplio de sentimiento en línea, que se inclina abrumadoramente hacia lo positivo en el período de medición.

Tras ellos, la lucha es más reñida. Stray Kids ascendió al segundo lugar con un índice de reputación de marca de 3.674.527, un aumento del 3,40 % con respecto al mes anterior. EXO quedó en tercer lugar con 3.469.533. BIGBANG ocupó el cuarto lugar con 2.372.782, un aumento del 13,08 % desde enero, mientras que SEVENTEEN completó el top 5 con 2.321.728.

Si te preguntas por qué la cifra de BTS parece casi absurda comparada con las demás, ese es el punto: la lista refleja una diferencia de escala, no una victoria por un margen estrecho. BTS no es simplemente "popular" en este contexto; es una categoría en sí misma.

Ranking de reputación de marca de grupos de chicos: Qué mide la lista (y qué no)

El método del instituto (participación, medios, interacción, comunidad) permite que un grupo prospere gracias a un regreso, un titular, un video viral, un momento destacado en una gira o incluso una controversia que impulse a la gente a buscar y publicar. Se trata, en esencia, de una medición de la huella: la magnitud de la influencia que un grupo ejerce sobre la vida digital coreana durante el período indicado.

Por eso no debe confundirse con una lista pura de "mejor música". No se trata de juzgar el talento artístico. Se trata de rastrear la atención. Y la atención en el K-pop no es neutral; es competitiva, emotiva y cada vez más internacional, incluso cuando la recopilación de datos se basa en la indexación nacional.

El top 30 más amplio subraya lo amplio que es el ecosistema actual. Después del top cinco, la lista de febrero incluyó a ALPHA DRIVE ONE en el n.º 6, ENHYPEN en el n.º 7, THE BOYZ en el n.º 8, CORTIS en el n.º 9 y TWS en el n.º 10. El resto de los 30 presenta nombres históricos, máquinas de gira activas y grupos más nuevos que luchan por el oxígeno en un mercado brutalmente saturado: Wanna One, NCT, INFINITE, ATEEZ, ZEROBASEONE, Super Junior, ASTRO, BOYNEXTDOOR, MONSTA X, HIGHLIGHT, BTOB, idntt, SHINee, TVXQ, KickFlip, ONF, TXT, VIXX, RIIZE y EVNNE.

Para Stray Kids, EXO, BIGBANG y SEVENTEEN, las posiciones de febrero son un recordatorio de que mantenerse en la cima es su propio trabajo a tiempo completo. Para BTS, es algo más: la prueba de que incluso en un año donde el K-pop avanza más rápido de lo que la mayoría puede seguir, el centro de la masa aún se mantiene.