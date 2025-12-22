"Un regalo de Navidad por anticipado". Así describieron en las redes sociales los fans de J Balvin y Bad Bunny la muy pública reconciliación de dos de los artistas más importantes de la música latina. A los abrazos y declaraciones públicas sobre el escenario del Estadio GNP Seguros, José y Benito emocionaron y dejaron a muchos con la boca abierta.

J Balvin fue el invitado final de la etapa mexicana de la gira Debí tirar Más Fotos del Conejo. Durante sus ocho conciertos en la Ciudad de México, ya lo habían acompañado Feid, Grupo Frontera, Julieta Venegas y Natanael Cano. Una cantidad mucho mayor de estrellas habían cantado con Bad Bunny durante su residencia en Puerto Rico, y aun más aparecieron en la ahora famosa Casita rosada, incluso algunos con los que Benito había tenido enfrentamientos muy públicos.

Entre los visitantes en el Choliseo de Puerto Rico estuvieron Maluma y Ryan Castro, dos artistas colombianos muy cercanos a Balvin. Los fans esperaban que él fuera el invitado final, pero se quedaron con las ganas entonces.

De hecho, muchos pensaban que si alguna vez sucedería un reencuentro, sería quizá en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl y solo porque I Like It, la canción de las dos estrellas con Cardi B es el único tema bilingüe del Conejo y conocido por la audiencia estadounidense.

Pero... ¿Qué pasó entre J Balvin y Bad Bunny?

La verdad no se ha dicho públicamente, pero se asume que tiene que ver con un enfrentamiento entre Residente y J Balvin. El pleito resultó en una de las tiraderas más brutales en la historia de la música latina, que salió al mercado en marzo de 2022.

Bad Bunny y Residente se habían acercado mucho durante las protestas contra el gobierno de Puerto Rico en 2019. Ese año, Benito también estrechó su relación con J Balvin y sacaron juntos su muy exitoso disco Oasis, cuyo sencillo La Canción sigue siendo una de las más populares de ambos artistas.

Cuando Residente y J Balvin, Bad Bunny pareció hacer como los amigos de los divorciados y escogió un lado: el de su compatriota. Si pasó algo más entre ellos, probablemente no lo sabremos jamás. Hasta el domingo en la noche en México, Benito se había limitado a tocar el tema en un verso de su tema Thunder y Lightning de 2023.

Allí el Conejo canta:

"Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos. Mientras ustedes son amigos de to' el mundo como Balvin".

Por su parte, Balvin rompió su silencio sobre el tema la semana pasada cuando habló de Bad Bunny en una charla con el creador de contenido español Ibai. En la que reconoció que había sentido envidia del éxito de su colega puertorriqueño.

Visto ahora, sus palabras fueron un acercamiento importante, aunque no sabemos si provocaron la reconciliación o las dijo después de haber hablado con Benito.

Al presentarlo en el escenario en la Ciudad de México, Bad Bunny contó que ya había hablado antes con J Balvin y le había pedido disculpas.

"Te admiro.....que el pasado es pasado....nos disculpamos siempre....te deseo lo mejor hermano" -JBalvin "Que te quiero mucho....me disculpé hace mucho tiempo......estábamos esperando el momento perfecto para compartir tarima" -Benito

Incluso, reconoció el impulso que el colombiano le dio a su carrera cuando estaba arrancando.

Bad Bunny: Cuántos de aquí me escuchan desde que este hombre ( J Balvin) me dio la mano muchos años atrás 🫂🇨🇴🇵🇷 pic.twitter.com/3UFnSK3v4P — C (@C4rv33) December 22, 2025

Cantaron juntos, se abrazaron y dieron un ejemplo de dos hombres reconociendo sus errores y declarándose su mutua admiración de la manera más pública posible.

¿Fue un milagro de Navidad? Está claro por qué se siente así para los fanáticos de la música urbana en español. Para los demás es una buena lección y quizá una probadita de lo que se viene para el Super Bowl.