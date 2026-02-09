Nancy Guthrie, madre de la famosa televisiva Savannah Guthrie, lleva desaparecida una semana entera. Durante este tiempo, sus secuestradores han hecho públicas múltiples demandas de rescate, y Savannah y sus hermanos han respondido públicamente a quienquiera que haya secuestrado a su madre.

El motivo del secuestro de Nancy sigue siendo incierto. Sin embargo, persisten los temores por su seguridad debido a sus problemas de salud. Nancy tiene 84 años y necesita tomar sus medicamentos a diario. Por ello, Savannah y sus hermanos siguen haciendo todo lo posible para traerla de vuelta a casa.

Vídeo emotivo lleno de esperanza

Hoy, Savannah publicó un nuevo video pidiendo ayuda pública para encontrar a su madre. La expresentadora de noticias de "Today" afirmó que se encuentran en un momento de desesperación, ya que se acerca el fin del tiempo para pagar el rescate exigido por los secuestradores de Nancy. Anteriormente, Savannah les había dicho a los secuestradores que ella y sus hermanos entregarían la cantidad que exigen a su familia.

En su último video, Savannah también agradeció a quienes han brindado a su familia amor y apoyo durante un momento tan difícil. Instó a todos a mantenerse alerta para encontrar pistas e información que los lleve a donde está Nancy. A pesar de todo lo sucedido, Savannah confía en que su madre está viva.

La búsqueda del secuestrador de Nancy

Según Page Six , el secuestrador de Nancy podría haber revelado su identidad tras la publicación de una nota de rescate. La nota incluye una dirección de Bitcoin a la que deben enviarse los 6 millones de dólares (4,7 millones de libras) en bitcoins que exigen a la familia Guthrie.

Un experto declaró a la publicación que la dirección del secuestrador ya se podía rastrear con los recursos adecuados. "Cuando los ciberdelincuentes ofrecen la dirección de su billetera, es donde se revelan de muchas maneras", declaró Bezalel Eithan Raviv, director ejecutivo y fundador de Lionsgate Network.

El motivo sigue sin estar claro

El verdadero motivo del secuestro de Nancy sigue sin estar claro. La semana pasada, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima emitió un comunicado confirmando que no se ha identificado a ninguna persona de interés. También indicó que no se ha identificado ningún vehículo.

Tras su desaparición, las autoridades desmintieron algunos rumores, como la posibilidad de que Nancy se hubiera escapado sola de su casa debido a la demencia. Sin embargo, confirmaron que, a pesar de su edad, Nancy goza de plena capacidad mental y no se le ha diagnosticado ninguna enfermedad neurológica.

Cronología de la desaparición de Nancy

Los informes revelaron que Nancy visitó la casa de su hija el último sábado de enero. Esa misma noche, alguien la llevó a su casa. Horas después, la cámara del timbre de Nancy se desconectó y, minutos después, se detectó movimiento en su casa. Sin embargo, no se pudo recuperar la grabación.

Alrededor de las 2:28 a. m., el marcapasos de Nancy se desconectó de la aplicación. Un día después, sus amigos esperaban verla en la iglesia, pero no llegó. Esto alarmó a sus preocupados amigos.

Las autoridades revelaron más tarde que había algunas salpicaduras de sangre en el porche delantero de la casa de Nancy y que le pertenecían.