El primer alcalde musulmán de la ciudad de Nueva York ha desatado una polémica política tras citar directamente la historia del profeta Mahoma para justificar leyes más estrictas para las ciudades santuario. Zohran Mamdani hizo esta referencia religiosa el viernes por la mañana durante un desayuno interreligioso, momentos antes de firmar una orden ejecutiva que impone nuevas barreras entre las agencias municipales y los funcionarios federales de inmigración.

Ante unos 400 líderes religiosos reunidos en los cinco distritos, el alcalde de 34 años no se contuvo. "Considero mi propia fe, el islam, una religión construida sobre una narrativa migratoria", declaró Mamdani. "La historia de la Hégira nos recuerda que el profeta Mahoma también fue un extranjero, que huyó de La Meca y fue acogido en Medina".

La Hégira, que tuvo lugar en el año 622 d. C., sigue siendo uno de los momentos más importantes del islam. Fue cuando Mahoma y sus seguidores escaparon de la persecución en La Meca y encontraron seguridad en Medina, donde los lugareños los acogieron. Ese viaje marca el primer año del calendario islámico.

Citando las escrituras para respaldar las leyes del santuario

Mamdani fue más allá de la simple narración. Citó el propio Corán, Sura An-Nahl 16:42: "A quienes emigraron por la causa de Alá tras ser perseguidos, sin duda les daremos un buen hogar en este mundo". También citó un hadiz donde el Profeta supuestamente dijo: "El Islam comenzó siendo algo extraño y volverá a serlo; buenas nuevas para los extranjeros".

Es inusual, como mínimo, que un alcalde estadounidense base la política municipal en enseñanzas religiosas específicas. Los críticos se lanzaron de inmediato, advirtiendo que mezclar la teología islámica con las leyes municipales es peligroso. Argumentan que corre el riesgo de alienar a grandes sectores de la diversa población de Nueva York y socava la separación entre la fe y el gobierno.

Inmediatamente después de su discurso, Mamdani firmó la Orden Ejecutiva 13. Las nuevas normas prohíben a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entrar en propiedades municipales (escuelas, hospitales, albergues, estacionamientos) sin una orden judicial. También impide que los funcionarios municipales entreguen información privada sobre los residentes a las autoridades federales de inmigración, a menos que la ley lo exija estrictamente.

Cada agencia municipal tiene ahora 14 días para nombrar a un oficial de privacidad y comenzar a capacitar al personal sobre las protecciones de los santuarios. También hay un nuevo grupo de trabajo para gestionar emergencias de inmigración, además de una auditoría para verificar si las agencias cumplen efectivamente con las normas.

El enfrentamiento con Trump se avecina

El enfoque religioso de Mamdani aviva una disputa ya intensa con Washington. El presidente Donald Trump ha amenazado repetidamente con recortar los fondos federales a Nueva York debido a las políticas de santuario. Durante la campaña para la alcaldía del año pasado, Trump llamó a Mamdani un "lunático comunista 100%" en redes sociales e incluso sugirió deportarlo, aunque posteriormente ambos mantuvieron una reunión sorprendentemente amistosa en la Casa Blanca .

El congresista de Tennessee, Andy Ogles, ha ido más allá y ha exigido un proceso de desnaturalización contra el alcalde ugandés, alegando que obtuvo la ciudadanía mediante fraude. Mamdani se convirtió en ciudadano estadounidense en 2018, pero conservó su pasaporte ugandés.

Sin embargo, para sus partidarios, el enfoque de Mamdani refleja la esencia de Nueva York. Murad Awawdeh, de la Coalición de Inmigración de Nueva York, elogió la decisión del alcalde, afirmando que demuestra su deber de "defender a todos los residentes de las abusivas leyes migratorias".

La orden ejecutiva también incluye un aspecto práctico. El Ayuntamiento está imprimiendo 30,000 folletos en varios idiomas que explican los derechos de los inmigrantes al tratar con el ICE. Los folletos cubren aspectos básicos como guardar silencio, solicitar órdenes judiciales, contratar un abogado y solicitar intérpretes. Grupos religiosos los distribuirán en los barrios.

¿Por qué está causando sorpresa?

La Hégira no es solo una curiosidad histórica para los musulmanes. Cuando Mahoma llegó a Medina tras huir de La Meca, ayudó a redactar la conocida como la Constitución de Medina . Este documento establecía los derechos de todos los habitantes de la ciudad, incluyendo a las tribus judías y a los paganos. Se considera un ejemplo temprano de gobierno pluralista.

Mamdani claramente establece un paralelismo entre esa historia y los debates modernos sobre los santuarios. Su argumento es que acoger a extranjeros no solo es una buena política, sino un deber moral arraigado en la tradición religiosa. Pero sus oponentes ven algo más preocupante: un alcalde que deja que su fe personal dicte cómo gobierna la ciudad más grande de Estados Unidos.

La reacción no solo proviene de la derecha política. Algunos moderados temen que la retórica de Mamdani, sumada a sus críticas abiertas a Israel durante el conflicto de Gaza, lo presente como demasiado rígido ideológicamente para un cargo que exige la formación de coaliciones.

¿Qué viene a continuación?

Como el primer alcalde musulmán de Nueva York y el más joven en más de un siglo, Mamdani siempre iba a enfrentarse al escrutinio. Pero vincular explícitamente las enseñanzas islámicas con la política ofrece a los críticos nuevas municiones. No está claro si esta estrategia revitalizará a su base progresista o resultará contraproducente políticamente.

Lo cierto es que el conflicto entre la postura santuario de Nueva York y la aplicación de la ley federal se está intensificando. La orden ejecutiva de Mamdani pone a la ciudad en una situación de conflicto con una administración que ya ha amenazado con represalias. El desenlace de esto podría definir no solo su alcaldía, sino también el debate más amplio sobre la autoridad local frente a la federal en materia de inmigración.

No se trata solo de las creencias religiosas de un alcalde. Se trata de si las ciudades estadounidenses pueden usar argumentos basados en la fe para resistirse a la ley federal y si los votantes aceptarán ese enfoque. Mamdani está poniendo a prueba hasta qué punto puede un líder local desafiar abiertamente a Washington, encubriendo ese desafío con un lenguaje religioso. La respuesta definirá las batallas migratorias en los próximos años, especialmente en ciudades con grandes poblaciones inmigrantes que se consideran santuarios.