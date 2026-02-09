La publicación de millones de documentos relacionados con el caso del difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein ha generado inquietud entre quienes lo han seguido. Un documento revela que Epstein ordenó galones de sustancias químicas que, según muchos, se utilizaron para ocultar los cadáveres de niños que, según se informa, se encontraban entre sus víctimas.

Varios se sorprendieron al saber que Epstein supuestamente autorizó la compra de seis tambores de 55 galones de ácido sulfúrico de grado industrial para ser entregados a su isla en 2018. El volumen de la sustancia química causó sorpresa, y muchos afirmaron que el financiero estadounidense probablemente la utilizó para mantener ocultos sus oscuros secretos.

Órdenes químicas secretas tras investigación de tráfico del FBI

Un documento, un formulario de solicitud de transferencia bancaria del último conjunto de archivos de Epstein, está circulando por las redes sociales. El documento, fechado el 6 de diciembre de 2018, solicitaba casi 5.000 dólares (3.700 libras esterlinas) por seis bidones de 55 galones de ácido sulfúrico. La cantidad también incluye los gastos de combustible y seguro para su transporte.

Los usuarios de X especularon inmediatamente que Epstein encargó toneladas de ácido sulfúrico por una razón inquietante. "Jeffrey Epstein encargó ácido sulfúrico en 2018, probablemente usado para disolver cadáveres de niños", escribió uno. @hashjenni compartió la misma opinión , escribiendo que "solo se usa para disolver cadáveres".

BREAKING: Epstein files reveal Jeffrey Epstein ordered sulphuric acid in 2018, likely used to dissolve bodies of children. pic.twitter.com/XIVyRlbVpE — The General (@GeneralMCNews) February 8, 2026

One Epstein files email they requested 6 55 gallon drums of sulfuric acid, the only thing that is used for is to dissolve bodies. — Jenni (@hashjenni) February 8, 2026

Probably coincidence that on the very day that the FBI opened a child sex trafficking investigation into Epstein in 2018, he ordered multiple 55-gallon drums of sulfuric acid to be delivered to the island.



Links in next post. pic.twitter.com/eOSWJEDg2J — Kyiv Insider (@KyivInsider) February 8, 2026

Un usuario diferente dijo que el volumen de ácido sulfúrico sugiere que quienes trabajaban para Epstein estaban "llevando la eliminación a un nivel completamente nuevo", lo que consideraron un "absoluto horror".

6 drums of sulfuric acid… sounds like Epstein’s crew was taking ‘disposal’ to a whole new level 😒 Absolute horror. — Ahad Ali (@ahadli23) February 8, 2026

Besides sulphuric acid being used as a weapon like chemical burns, it can be used for evidence destruction. It erases forensic evidence if misused and destroys DNA. The Epstein class is showing up to be worse than a criminal cartel. — The Spiritual Shift (@spiritualshift_) February 8, 2026

Mientras tanto, algunos también intentaron tranquilizar a los demás, señalando que el ácido sulfúrico tiene múltiples usos. Por ejemplo, se puede usar para baterías, desalinizar agua salada, llenar piscinas y más. "Las islas de pedófilos multimillonarios también necesitan agua", comentó uno.

Otro sugirió que si Epstein quería deshacerse de los cadáveres, una mejor opción sería el ácido fluorhídrico. Chris Martenson creía que el ácido sulfúrico que Epstein ordenó se utilizaba para desalinizar sus sistemas de ósmosis inversa porque es uno de los usos legítimos de la sustancia química.

it descaled the calcium buildup for his Little st James desalination plant—he used ocean water to water the plants/ fill the pools etc. for the island. estimated 20-50m/ gallons per day water production.

billionaire pedo islands need water too… — lindenMD (@lindendoss) February 8, 2026

If disposing of bodies, the preferred choice would be hydrofluoric acid. Sulfuric acid has legit uses in desalination R.O. systems, so it could be that? — Chris Martenson (@chrismartenson) February 8, 2026

It's not for dissolving bodies, it's for water treatment. These conspiracy kooks are disinfo slop peddlers. https://t.co/OSX0ZupqUv pic.twitter.com/28UshBMzic — Adam Green - Know More News (@Know_More_News) February 8, 2026

La realidad forense del ácido sulfúrico en la eliminación de cadáveres

La pregunta sigue siendo si el ácido sulfúrico puede eliminar todo rastro de un cuerpo humano o si las afirmaciones que suelen aparecer en las películas de Hollywood son pura ficción. Los expertos forenses señalan que, si bien el ácido sulfúrico es excepcionalmente corrosivo, no es un borrador "mágico" que haga desaparecer la materia al instante.

Sin embargo, las especulaciones sobre el uso del ácido sulfúrico para disolver cuerpos no son del todo infundadas. Se dice que podría licuar huesos y dientes.

Según Slate , John George Haigh, conocido como el "Asesino del baño de ácido", utilizó el mismo producto químico para ocultar al menos a seis de sus víctimas en la década de 1940. Según se informa, procesó los cuerpos en un tambor de aceite de 45 galones y los cuerpos tardaron dos días en disolverse por completo.

Haigh añadió que tuvo que salir de la habitación porque no toleraba los vapores. Según se informa, disolvió los cuerpos de sus víctimas, creyendo que no sería acusado de asesinato sin un cadáver. Si Epstein seguía el método de Haigh, el multimillonario necesitaría una ventilación adecuada y un lugar seguro para el lodo tóxico resultante.

Desenmascarando los horrores infligidos a las víctimas vulnerables

Según informes, Jeffrey Epstein llevó a menores de edad a su isla privada. Un testigo, excontrolador de tráfico de la pista de aterrizaje, afirmó que las niñas eran tan jóvenes que "no podían tener más de 16 años".

Un empleado admitió que veían a Epstein con frecuencia con chicas jóvenes y que se convirtió en una broma entre el personal. "Cada vez que aterrizaba o despegaba, siempre se mencionaba el tema. Siempre bromeábamos: '¿Cuántas niñas hay a bordo esta vez?'", dijo el empleado.

A pesar de la respuesta cómica inicial, el empleado admitió que sintió "puro disgusto" y no podía creer que Epstein, un delincuente sexual convicto, todavía fuera libre de moverse en medio de la era #MeToo.

Epstein tenía un largo historial de presuntos abusos contra mujeres jóvenes en su isla privada. Una de sus víctimas afirmó que la había "prestado" a sus amigos adinerados, mientras que al menos cuatro acusadoras también admitieron haber sufrido abusos sexuales.

Los investigadores encontraron pruebas suficientes de que Epstein abusó sexualmente de niñas menores de edad; sin embargo, no hay suficiente evidencia de que el financista bien conectado dirigiera una red de tráfico sexual para hombres de alto perfil, según el FBI , informó el Washington Post .