Después de que Trump borrara de sus redes sociales un video que mostraba a los Obama como simios, su creador, Xerias, redobla la apuesta con uno nuevo.
La nueva versión que intensifica el mismo contenido inflamatorio
El presidente Donald Trump eliminó un video, denunciado como racista, de su cuenta de Truth Social, que mostraba a Barack y Michelle Obama con sus rostros superpuestos sobre cuerpos de simios. Las reacciones que provocaron estas imágenes fueron fuertes y condenatorias.
Sin embargo, Xerias, el IA creador del meme del video, no hizo lo mismo que la Casa Blanca y, en vez de entender el mensaje que le dio la opinión pública, ha redoblado sus esfuerzos y ha publicado una nueva versión que intensifica el mismo contenido incendiario.
En el video original, Trump aparece como el "Rey León", mientras que varios demócratas, como Joe Biden, Kamala Harris y Nancy Pelosi, aparecen como animales de la selva. Sin embargo, el clip que más indignación generó fue aquel en el que los Obama se transforman en simios.
El uso de simios y primates en general para representar a figuras negras ha sido durante mucho tiempo un cliché con fuerte carga racial, lo que ha provocado la condena tanto de grupos políticos como de derechos civiles. Un claro ejemplo de esto fue el despido del excomentador de moda de Univision, Rodner Figueroa, tras comentar sobre un maquillaje que se hizo un artista filipino para parecerse a Michelle Obama, al que comparó también con un simio.
Trump borra el vídeo: una breve pausa en la polémica
La Casa Blanca verificó el video, pero tras la protesta pública , Trump rápidamente eliminó el video de su cuenta de Truth Social.
En lugar de ceder ante las críticas, Xerias redobló la apuesta por el contenido polémico y publicó una versión actualizada del mismo video. El nuevo video no solo incluye la imagen del simio de Obama , sino que también intensifica las caricaturas políticas de otras figuras demócratas. En esta versión, Xerias va más allá, utilizando una sátira más agresiva , sin dejar de retratar a figuras como Biden y Harris como animales de la jungla, y a Trump como el poderoso rey de la jungla.
"Haz memes de ellos hasta que lloren.
"Entonces hagan memes sobre ellos llorando 😁", escribió Xerias en la nueva publicación.
Xerias defendió el nuevo video, alegando que su intención era un comentario político satírico , un reflejo del absurdo de la política estadounidense. El creador continuó argumentando que el contenido no debía interpretarse literalmente, sino que era una representación exagerada de la dinámica política.
