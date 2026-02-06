El presidente Donald Trump eliminó un video, denunciado como racista, de su cuenta de Truth Social, que mostraba a Barack y Michelle Obama con sus rostros superpuestos sobre cuerpos de simios. Las reacciones que provocaron estas imágenes fueron fuertes y condenatorias.

Sin embargo, Xerias, el IA creador del meme del video, no hizo lo mismo que la Casa Blanca y, en vez de entender el mensaje que le dio la opinión pública, ha redoblado sus esfuerzos y ha publicado una nueva versión que intensifica el mismo contenido incendiario.

En el video original, Trump aparece como el "Rey León", mientras que varios demócratas, como Joe Biden, Kamala Harris y Nancy Pelosi, aparecen como animales de la selva. Sin embargo, el clip que más indignación generó fue aquel en el que los Obama se transforman en simios.

El uso de simios y primates en general para representar a figuras negras ha sido durante mucho tiempo un cliché con fuerte carga racial, lo que ha provocado la condena tanto de grupos políticos como de derechos civiles. Un claro ejemplo de esto fue el despido del excomentador de moda de Univision, Rodner Figueroa, tras comentar sobre un maquillaje que se hizo un artista filipino para parecerse a Michelle Obama, al que comparó también con un simio.

La cuenta de Truth Social de Donald Trump eliminó el video que mostraba a Barack y Michelle Obama como monos al igual que a Biden y a Alexia Ocasio como burra.



Un funcionario de la Casa Blanca afirma que un miembro del personal publicó la publicación por error. Les dejo el video pic.twitter.com/xZbjdVHIdp — Alejandra Oraa (@alejandraoraa) February 6, 2026

Trump borra el vídeo: una breve pausa en la polémica

La Casa Blanca verificó el video, pero tras la protesta pública , Trump rápidamente eliminó el video de su cuenta de Truth Social.

En lugar de ceder ante las críticas, Xerias redobló la apuesta por el contenido polémico y publicó una versión actualizada del mismo video. El nuevo video no solo incluye la imagen del simio de Obama , sino que también intensifica las caricaturas políticas de otras figuras demócratas. En esta versión, Xerias va más allá, utilizando una sátira más agresiva , sin dejar de retratar a figuras como Biden y Harris como animales de la jungla, y a Trump como el poderoso rey de la jungla.

"Haz memes de ellos hasta que lloren.

"Entonces hagan memes sobre ellos llorando 😁", escribió Xerias en la nueva publicación.

Meme them until they cry.

Then make memes about them crying 😁 pic.twitter.com/FlzJHIii0A — 𝕏erias (@xerias_x) February 6, 2026

Xerias defendió el nuevo video, alegando que su intención era un comentario político satírico , un reflejo del absurdo de la política estadounidense. El creador continuó argumentando que el contenido no debía interpretarse literalmente, sino que era una representación exagerada de la dinámica política.