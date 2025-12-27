En el año 2025, surgieron una gran cantidad de diferentes gafas inteligentes de empresas tecnológicas, incluidas Meta, Google y otras que ya estaban sentando las bases para su futuro.

Todo empezó con la idea de la portabilidad. Desde los aparatosos teléfonos fijos hasta las computadoras con CPU, las empresas los han hecho más pequeños y portátiles, caben en la mano o en el bolso para el uso diario, en cualquier momento y lugar.

Los teléfonos toscos que necesitaban cables se transformaron en teléfonos celulares, y posteriormente en teléfonos móviles con acceso a internet, y finalmente, su última y más reciente versión: los teléfonos inteligentes. Por otro lado, las computadoras de escritorio se transformaron en netbooks y portátiles.

A medida que el mundo se sumergió en sus dispositivos portátiles, la idea de experiencias "inmersivas" también condujo a los auriculares VR, donde los usuarios pueden jugar, mirar y sumergirse en actividades más profundas, todo ello atado a la cabeza.

Más tarde se produjeron la aparición de los relojes inteligentes y otros tipos de dispositivos portátiles, y las empresas ahora visualizan la realidad aumentada.

A medida que las empresas buscan integrar el mundo digital en el mundo real y ofrecer una experiencia "conectada", el objetivo es integrarla en el día a día de los usuarios, siendo las gafas inteligentes las principales candidatas para ello. Muchos creen que es el futuro.

Grandes desarrollos tecnológicos en 2025

Meta es uno de los principales líderes en términos de desarrollo de gafas inteligentes, ya que este año la compañía presentó dos wearables para diversos propósitos.

En primer lugar, está la Ray-Ban Meta Display , que ahora ofrece una pantalla de visualización frontal que se proyecta sobre las lentes de sus gafas inteligentes, ofreciendo lo básico de lo que se perfila como gafas de realidad aumentada (RA). Además, la compañía también presentó la Oakley Meta HSTN , pensada para personas con un estilo de vida activo.

Los mayores avances en este ámbito son el surgimiento de la IA, con los modelos como motor clave para potenciar estas experiencias, que Meta ya ha hecho posibles.

Las futuras gafas inteligentes de las grandes tecnológicas

Meta podría tener la mayor ventaja en cuanto a desarrollos de tecnología wearable, ya que lleva varios años trabajando en ella. Sin embargo, empresas como Apple y Google buscan ponerse al día.

Apple ya dio su primer paso en esta tecnología inmersiva con Vision Pro. Dicho esto, informes de principios de este año afirmaban que Tim Cook ahora ve el auge de las gafas inteligentes como la próxima gran novedad, y se dice que la compañía está priorizando el desarrollo de gafas inteligentes sobre la línea Vision Pro.

Google, por otro lado, ha desarrollado Android XR para las gafas Galaxy XR de Samsung, lanzadas en octubre pasado. Sin embargo, este es solo el primer paso en sus planes para desarrollar las gafas de realidad aumentada de Google, que se especula que serán un renacimiento de las Google Glass.