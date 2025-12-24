Apenas unos días después de cumplir 36 años, Taylor Swift ha canalizado silenciosamente millones de libras a bancos de alimentos, organizaciones benéficas de salud y organizaciones musicales, lo que ha provocado una nueva admiración de sus fans y un renovado debate sobre la filantropía multimillonaria.

Mientras los críticos continúan cuestionando su silencio público sobre temas políticos específicos, sus partidarios dicen que las acciones de Swift hablan más que sus declaraciones.

Esta Navidad, la cantante de Opalite donará millones, como siempre, de forma discreta. Fiel a su estilo, las donaciones no fueron anunciadas por la propia cantante, sino que se conocieron después de que organizaciones benéficas confirmaran de forma independiente haber recibido un apoyo significativo durante la Navidad.

En línea, los fanáticos lo han denominado una "fiesta navideña caritativa", señalando un patrón de donaciones que sigue siendo deliberadamente discreto pero financieramente transformador.

she's going on a charitable christmas spree this is literally mother tayresa

Las recientes y generosas donaciones de Taylor Swift

Una de las donaciones recientes de la artista pop fue para Feeding America. En una publicación de Instagram , la organización sin fines de lucro anunció que Swift les donó un millón de dólares. Como declaró Claire Babineaux-Fontenot, directora ejecutiva de Feeding America, la donación de Swift formará parte de sus esfuerzos para erradicar el hambre en Estados Unidos. Esto ayuda a su red de 200 bancos de alimentos que luchan contra el hambre.

Pero Swift no se detiene aquí.

Recientemente, se reveló que su padre, Scott Swift, se sometió a una cirugía de bypass quíntuple. En honor a su padre de 73 años, PEOPLE informó que Swift donó otro millón a la Asociación Americana del Corazón.

El comunicado de prensa de la organización compartió que la donación de Swift ayudará a "avanzar en la investigación científica en curso, fortalecer los esfuerzos de prevención y tratamiento y ampliar el acceso a atención que salva vidas para cada comunidad".

La directora ejecutiva Nancy Brown dijo en una declaración que la experiencia de la familia de Swift con la enfermedad cardiovascular es demasiado común y afecta a casi la mitad de los adultos estadounidenses.

Agregó: "Su compromiso de apoyar a su padre hará que muchas otras personas tomen conciencia de la necesidad de tomar en serio su propia salud cardíaca, fortalecer los esfuerzos de prevención y mejorar los factores de riesgo controlables, lo que en última instancia ayudará a más personas a vivir vidas más largas y saludables".

Otra cosa que le apasiona es la música, y no es de extrañar que Swift proteja su arte y los derechos de otros en la industria. Esta vez, su apoyo es económico.

Aunque no se mencionaron las cifras, MusiCares reveló que Swift hizo una generosa donación a la organización benéfica. "La donación de Taylor ayuda a garantizar que todos los profesionales de la música, de todos los géneros y profesiones, no tengan que elegir entre una vida dedicada a la música y recibir atención médica que les permita sobrevivir", declaró la organización.

Taylor Swift has made a “generous donation” to MusiCares, the charity reveals:



"It takes a village to bring the music fans love to life, and Taylor's donation helps ensure that all music professionals, across genres and professions, don't have to choose between a life in music…

Donaciones publicitadas de Swift este año

Este año, a través de su docuserie "El Fin de una Era" , el público general descubrió que otorgó bonificaciones a su equipo del Eras Tour por valor de197 millones de dólares . Esta es solo una de las etapas de su gira récord, lo que significa que sus bonificaciones podrían ser mayores.

En cualquier caso, esto demuestra que Swift no es como cualquier otro multimillonario que controla su fortuna. Como dijo su amiga de toda la vida, Ruby Rose, Swift navega por GoFundMe como si fuera una red social. Ella también es la razón por la que se ha aumentado el límite de donaciones en la plataforma.

Swift tiene sus fallas en el modo en que maneja su imagen cuando se trata de filantropía y feminismo, pero una cosa que va a hacer es abrir su billetera.

Además de sus millones de donaciones a bancos de alimentos en los estados donde hizo escala durante su gira, la estrella del pop también donó 74.000 libras (100.000 dólares) a la campaña de GoFundMe de Swiftie, una niña de dos años que lucha contra un cáncer cerebral en etapa 4. Swift vio la historia de TikTok de las niñas cuando su madre compartió lo mucho que se parece a Swiftie.

Su donación ayudó a impulsar la recaudación de fondos más allá de su objetivo original, y sus fans incrementaron la donación a casi 200 mil dólares.

Para los fans, el problema con Swift es que nunca publica sobre sus donaciones, lo que les dificulta demostrarles a sus críticos que están equivocados. Pero créanme que cuando dona, no es tan insignificante como las de otros multimillonarios.