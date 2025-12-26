Mientras Stranger Things se prepara para su final este 31 de diciembre de 2025, los fans recuerdan lo que hizo de la serie algo inolvidable. Más allá de los monstruos, las muertes y las amistades, hay un elemento que destaca por encima del resto: la música.

Durante casi una década, la serie de Netflix no solo usó canciones, sino que las revivió. Canciones antiguas cobraron nueva vida en 2025, reapareciendo en las listas de éxitos, conectando con el público más joven y integrándose a la perfección en la cultura pop actual.

Los creadores del programa explicaron claramente su enfoque, afirmando que el objetivo era que la música se sintiera como un personaje más de la historia. Esa idea ayudó a convertir escenas sencillas en momentos memorables para todo el mundo.

A continuación se presentan diez canciones que volvieron a convertirse en éxitos mundiales porque Stranger Things les dio nueva vida.

1. "Subiendo la colina (Un pacto con Dios)" – Kate Bush

La pista se convirtió en uno de los momentos más memorables de la serie, aumentando la tensión y la emoción del escape de Max.

Décadas después de su lanzamiento original, la canción volvió a las listas mundiales y llegó a una nueva generación de oyentes.

2. "El maestro de las marionetas" – Metallica

La interpretación de guitarra de Eddie Munson convirtió esta canción de heavy metal en un tema de conversación mundial, dijo Collide.

La escena mezcló valentía, música y sacrificio. Tras la emisión del episodio, la canción arrasó en las plataformas de streaming y volvió a entrar en las listas de éxitos de muchos países.

3. "¿Me quedo o me voy?" – The Clash

Esta canción se convirtió en parte de la historia. Estaba vinculada a Will y a su hermano Jonathan, mostrando consuelo y conexión en momentos difíciles.

Porque era importante para los personajes, también era importante para los espectadores, ayudando a que la canción encontrara nuevos fans.

4. "California Dreamin'" – The Mamas and The Papas

Utilizada al comienzo de la cuarta temporada, esta canción sonaba esperanzadora, pero se reproducía en escenas que mostraban que las cosas no iban bien. Ese contraste le dio fuerza al momento y la impulsó a volver a la fama mundial.

5. "Material Girl" – Madonna

Esta divertida escena en el centro comercial brindó a los espectadores un respiro del peligro y mostró a Eleven aprendiendo a ser una niña normal. La energía juguetona de la canción la volvió tendencia y recordó a los fans por qué Madonna dominó los 80.

6. "Héroes" – Versión de Peter Gabriel

Esta versión más lenta y emotiva se escuchó en momentos de pérdida y reflexión. Su suave sonido hizo que las escenas tristes fueran aún más profundas, ayudando a la canción a llegar a oyentes que nunca antes la habían escuchado.

7. "Historia interminable" – Limahl

Lo que empezó como un dueto divertido se convirtió en uno de los momentos más compartidos del programa. El uso sorpresa de la canción durante una misión importante la hizo inolvidable y la convirtió en un éxito viral.

8. "Con Jim no te metes" – Jim Croce

Esta canción ayudó a definir el carácter de Hopper. Su tono seguro encajaba con su personalidad y se vinculó estrechamente con él, lo que llevó a los fans a redescubrirla.

9. "Baba O'Riley" – The Who

Utilizada en tráilers y momentos importantes, la audaz apertura de esta canción encaja con el espíritu de los niños que enfrentan un gran peligro. Según SocietyOfRock , ayudó a generar entusiasmo y devolvió el protagonismo al clásico himno del rock.

10. "Africa" – Toto

Este momento más ligero recordó a los espectadores la vida normal antes de que las cosas salieran mal. Incluso un uso breve ayudó a que la canción volviera a estar de moda y conectara nostalgia con calidez.

Por qué importaba la música

"Stranger Things" no usó canciones solo como ruido de fondo. Cada tema se adaptaba a la atmósfera de la escena. El miedo, la alegría, la tristeza y la esperanza estaban guiados por la música.

Es por eso que estas canciones no sólo reaparecieron: volvieron a tener importancia.

Al concluir el programa, su legado musical perdura. Estas canciones pertenecen tanto al pasado como al presente, demostrando que el sonido adecuado en el momento oportuno puede transmitirse a través de generaciones y alrededor del mundo.