La cuenta regresiva ha comenzado. Mientras el último y aterrador capítulo de Stranger Things se prepara para su lanzamiento durante la Navidad y el Año Nuevo, internet se ha convertido en un paisaje febril y extenso de teorías y especulaciones desesperadas de última hora.

Todos intentan adivinar cómo se resolverá finalmente la épica saga de la "Fiesta" de Hawkins, pero un simple tuit de 2019, aparentemente inofensivo, ha resurgido, provocando un colapso colectivo en toda la afición. ¿Podrían los guionistas de la serie haber revelado el núcleo emocional del final hace años, ocultándolo a la vista de todos?

La prueba en cuestión es una publicación en redes sociales, publicada originalmente por la cuenta oficial de los escritores de Stranger Things en 2019. Combinaba la cita: "Comencemos una nueva fiesta, tú y yo", con una imagen que mostraba la portada de un manual del Dungeon Master de Dungeons & Dragons .

En aquel momento, la cita fue inmediatamente reconocible para los espectadores como la sincera promesa que Will Byers le hace a Mike Wheeler en la tercera temporada, una metáfora de reconstruir su amistad después de que el grupo comenzara a distanciarse en medio del caos de la adolescencia y el romance. Sin embargo, la elección de imágenes en ese antiguo tuit ha adquirido ahora un significado mucho más profundo, casi profético, para los fans que intentan reconstruir el desenlace.

But isn’t Will a sorcerer? Mike made Holly a cleric. It might be Holly saying it to Mike after everything happens — IAreAwesomeman (@IAreAwesomeman) December 11, 2025

La pista críptica: Por qué son importantes las clases de Paladín de Mike y Clérigo de Will

No es casualidad que los hermanos Duffer , creadores de la serie, sean conocidos por planificar meticulosamente sus arcos narrativos con años de antelación. Esta previsión es precisamente la razón por la que los fans consideran este tuit de hace cuatro años no como nostalgia, sino como una pieza clave del rompecabezas.

La imagen que acompaña a la cita no representa cualquier libro de Dungeons & Dragons ; muestra claramente a un clérigo y a un paladín en la portada. Aquí es donde la labor detectivesca cobra una gran relevancia. Ya en la segunda temporada de la serie, Mike definió los roles de su grupo de aventureros. Lo declaró claramente: "Yo soy nuestro paladín, Will es nuestro clérigo, Dustin es nuestro bardo y Lucas es nuestro explorador".

En la historia de D&D, un paladín suele ser el líder: el caballero sagrado y protector, una combinación perfecta para la férrea e inquebrantable lealtad de Mike hacia sus amigos, en particular hacia Once y Will. Un clérigo, en cambio, suele ser el sanador y el que se relaciona con asuntos de vida o muerte, una descripción acertada para Will, quien ha estado metafórica y literalmente más cerca de la muerte y del Mundo del Revés a lo largo de toda la historia. El hecho de que la imagen del tuit presente deliberadamente estas dos clases de personaje específicas (Paladín y Clérigo) en la portada, junto con la cita directa de Mike a Will, es demasiado preciso para ser una mera coincidencia.

El último adiós: Confirmando el epílogo de Stranger Things

Para muchos, esta revelación no confirma el dramático clímax apocalíptico —la destrucción de Vecna o el cierre de la puerta final—, sino el epílogo, más tranquilo y significativo, que sigue. El comentario de un fan en Twitter resume la creencia generalizada: "Los Duffer llevan años sabiendo cómo transcurren los últimos 20 minutos del episodio final, y esto se tuiteó en 2019... De verdad que vamos a ver a Mike decirle esto a Will en el epílogo. Ese siempre fue el plan".

Otros comparten esta certeza, y una persona comentó: "Parece un spoiler. Están haciendo las maletas para ir a la universidad y Mike dice esto como un guiño a la temporada 3. Un final precioso, la verdad".

La interpretación más popular sugiere que la escena final se centrará por completo en Will y Mike, quizás mientras preparan sus maletas para irse de Hawkins a la universidad o para la siguiente etapa de su vida adulta. La frase de Mike, "Comencemos una nueva fiesta, tú y yo", funcionaría entonces como una profunda referencia a su conversación de la tercera temporada, indicando que, aunque la "Fiesta" que salvó el mundo de su juventud se disuelve, su vínculo fundamental —su amistad, o quizás algo más— perdurará.

Si bien se han presentado algunos contraargumentos (en particular, que en volúmenes posteriores, Mike identifica a Holly como el clérigo y en el volumen uno de la quinta temporada de Stranger Things vimos que Will se muestra como el hechicero), la pareja original y profundamente intencional del paladín y el clérigo de la segunda temporada tiene un peso emocional significativamente mayor para la amistad original.

Proporcionaría un final hermosamente cíclico y nostálgico, cimentando toda la serie de terror y ciencia ficción en la esencia sencilla y palpitante de sus amistades. Dada la increíble trayectoria de los hermanos Duffer por recompensar la atención al detalle, parece muy probable que esta críptica pista de hace cuatro años sea precisamente el hermoso y conmovedor cierre con el que aterrizará la última temporada de Stranger Things .

Los hermanos Duffer han demostrado que planean sus momentos emotivos con años de antelación. Este críptico tuit de 2019, protagonizado por el Paladín y el Clérigo, sugiere que el gran final apocalíptico se basará en el vínculo más fundamental de toda la serie. Cuando se estrene el episodio final este Año Nuevo, no se limiten a ver la acción; presten atención a los últimos momentos de tranquilidad entre Mike y Will.