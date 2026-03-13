La industria de la belleza está experimentando un notable resurgimiento del maquillaje de los 90, impulsado en gran medida por la influencia del contenido de belleza de TikTok . Anteriormente definido por acabados mate, labios en tonos marrones y looks de ojos discretos, el glamour de los 90 está resurgiendo como una de las tendencias de belleza más comentadas de la actualidad. Más que una recreación directa, este resurgimiento representa una interpretación moderna del glamour nostálgico, moldeado por la cultura digital, la estética en evolución y las nuevas generaciones de consumidores de belleza.

¿Qué define el maquillaje de los 90?

En esencia, el maquillaje de los 90 priorizaba la simplicidad, el contraste y el equilibrio. La década favoreció los tonos neutros y las texturas naturales, creando una apariencia pulida pero natural.

Los elementos definitorios clave incluyen:

Acabados de piel mate o satinada con brillo mínimo.

Delineadores de labios marrones y malvas , a menudo combinados con tonos de lápiz labial más claros.

Ojos neutros o ahumados, generalmente en color topo, marrón o gris.

Cejas finas y suavemente arqueadas

Contorno sutil en lugar de escultura pesada

A diferencia de los looks hiperdefinidos y de alto brillo de la actualidad, el glamour de los años 90 dependía de la moderación y normalmente se centraba en una característica (normalmente los labios o los ojos) para destacar.

¿Por qué el maquillaje de los 90 es tendencia en TikTok?

El auge de la belleza en TikTok ha acelerado el regreso de la estética nostálgica en la moda y el maquillaje. Las plataformas de vídeos cortos facilitan la remezcla y modernización de las tendencias retro, presentándolas al público más joven.

Varios factores contribuyen a este resurgimiento:

El descubrimiento impulsado por algoritmos promueve looks de inspiración vintage a los usuarios interesados en las tendencias de belleza.

Los creadores utilizan fotografías de archivo y referencias a la cultura pop para recrear el glam icónico de los 90.

La nostalgia ofrece comodidad emocional y familiaridad en un entorno digital de ritmo rápido.

La narración visual de TikTok ha transformado el glamour nostálgico de una referencia histórica a una tendencia participativa.

¿Qué looks de maquillaje de los 90 dominan la belleza de TikTok?

Muchos looks virales se inspiran en el maquillaje clásico de los 90, pero adaptan las técnicas a las preferencias modernas. Los estilos populares suelen combinar paletas de colores clásicas con métodos de aplicación actualizados.

Los looks de tendencia más comunes incluyen:

Delineador de labios marrón con lápiz labial nude o rosa combinado

Ojos ahumados suaves con tonos mate neutros

Maquillaje de base minimalista con cobertura ligera.

Tonos de rubor apagados aplicados con moderación

Estos estilos reflejan un equilibrio entre autenticidad y accesibilidad. Además, permiten a los creadores personalizar el look sin comprometerse por completo con las reglas del maquillaje vintage.

En qué se diferencia el glam nostálgico del glam moderno

Si bien el glam nostálgico se inspira en el pasado, difiere significativamente del glam moderno en su ejecución y filosofía.

Las diferencias clave incluyen:

Acabado: El maquillaje de los 90 favorecía las texturas mate, mientras que las tendencias de belleza modernas a menudo enfatizan el brillo.

Técnica: Los estilos anteriores se centraban en la simplicidad, en comparación con las rutinas en capas de la actualidad.

Uso del producto: En los años 90 se utilizaban menos productos, mientras que las rutinas modernas son más complejas.

Las tendencias de belleza actuales reinterpretan el glamour nostálgico en lugar de replicarlo, haciéndolo adaptable a los estilos de vida contemporáneos.

Productos asociados con el resurgimiento del maquillaje de los años 90

Muchas marcas han reintroducido productos inspirados en el maquillaje de los años 90, a menudo actualizando las fórmulas para cumplir con los estándares modernos.

Las categorías de productos más populares incluyen:

Delineadores de labios en tonos marrones, castaños y malvas.

Barras de labios con acabado mate o satinado

Paletas de sombras de ojos neutras

Bases de maquillaje mate ligeras

Las fórmulas modernas mejoran la portabilidad al tiempo que mantienen las cualidades estéticas asociadas con el glamour nostálgico.

¿El maquillaje de los 90 es adecuado para el uso diario?

Una de las razones por las que esta tendencia ha cobrado fuerza es su versatilidad. A diferencia de las tendencias de belleza más radicales, el maquillaje de los 90 se adapta fácilmente a la rutina diaria.

Las adaptaciones para uso cotidiano incluyen:

Delineador de labios más suave en lugar de contornos definidos

Sombra de ojos neutra con profundidad mínima.

Base de maquillaje de aspecto natural

Estos ajustes hacen que el glamour nostálgico sea accesible y ayudan a mantener su popularidad más allá de las redes sociales.

El papel de los influencers y las celebridades en la tendencia

Los influencers y las celebridades juegan un papel clave en las tendencias de belleza de TikTok. Muchos hacen referencia a supermodelos, músicos y actores de los 90, conectando la historia de la cultura pop con la estética moderna.

Esta visibilidad refuerza la legitimidad de la tendencia y fomenta una adopción más amplia entre los grupos demográficos.

Conclusión

El regreso del maquillaje de los 90 refleja la naturaleza cíclica de las tendencias de belleza y el atractivo imperecedero de la nostalgia. Gracias al contenido de belleza de TikTok, el glamour nostálgico se ha transformado en una estética flexible y moderna que conecta con varias generaciones.

En lugar de desvanecerse rápidamente, la tendencia continúa evolucionando, combinando inspiración retro con innovación contemporánea. Este equilibrio sugiere que el glamour nostálgico seguirá influyendo en la industria de la belleza en el futuro previsible.

Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué es conocido el maquillaje de los 90?

El maquillaje de los 90 es conocido por la piel mate, el delineador de labios marrón, la sombra de ojos neutra y las técnicas minimalistas que enfatizan los rasgos naturales.

2. ¿Por qué el glam nostálgico está de moda nuevamente?

El glamour nostálgico apela a la familiaridad emocional y se ve amplificado por los creadores de belleza de TikTok que reinterpretan los estilos retro para el público moderno.

3. ¿Cómo influye TikTok en las tendencias de belleza?

TikTok acelera el descubrimiento de tendencias a través de videos cortos, algoritmos y tutoriales impulsados por creadores que hacen que las tendencias de belleza sean más accesibles.

4. ¿Pueden los principiantes probar looks de maquillaje de los 90?

Sí. Muchos estilos de maquillaje de los 90 son aptos para principiantes debido a sus colores neutros y técnicas de aplicación sencillas.