North West está entrando en la escena de la moda al igual que sus famosos padres.

Según The US Sun, la niña de 12 años está dispuesta a crear una marca de ropa y joyas llamada NOR11, y las solicitudes de marca ya están en trámite.

Kim Kardashian presentó tres solicitudes de marca para "NOR11" para ropa y accesorios como vestidos, zapatos, sombreros y medias. Luego presentó otra para relojes y joyas como pulseras, collares, aretes y anillos.

La tercera aplicación es para diferentes tipos de bolsos, desde bolsos de mano y carteras hasta bolsas de maquillaje.

El nombre de la marca parece combinar las tres primeras letras del nombre de North con su edad en el momento en que concibió la idea.

Las solicitudes de registro de marcas indican serias ambiciones en el mundo de la moda

Las solicitudes fueron presentadas ante la Oficina de Patentes y Comercio de Estados Unidos por KimYe's Kid Inc., una empresa constituida en California en agosto de 2023. Si bien el nombre corporativo hace referencia a ambos padres, los registros estatales obtenidos por The US Sun enumeran a Kardashian como la única funcionaria.

El domicilio social de la empresa está vinculado al representante comercial de Kardashian, Lou Taylor, quien también ha manejado los asuntos de Britney Spears.

Los documentos presentados sugieren un lanzamiento estructurado en lugar de un proyecto paralelo informal.

En diciembre, Page Six informó que North compartió publicaciones en Instagram donde aparecía ella y sus amigos luciendo sombreros de piel negros con el logo "NOR11", un indicio temprano de la dirección de la marca.

La estrategia de nombre refleja las decisiones estratégicas de marca que se observan en toda la familia. Kardashian creó Skims con una variación de su propio nombre y posteriormente lanzó SKKN y SKKY Partners con sus iniciales.

El padre de North, Kanye West, ahora conocido como Ye, estableció su identidad de moda a través de Yeezy, un guiño a su antiguo apodo "Yeezus".

Si bien existe una herencia de marca compartida, no ha habido una asociación oficial entre West y la nueva empresa, según los registros.

Kardashian y West, que se divorciaron en noviembre de 2022 después de casi siete años de matrimonio, tienen cuatro hijos juntos: North, de 12 años; Saint, de 10 años; Chicago, de 8 años; y Psalm, de 6 años.