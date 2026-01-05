Justin y Christian Combs, hijos del magnate musical Sean "Diddy" Combs, contarán su versión de los hechos en una nueva docuserie cuyo estreno está previsto para 2026 en Zeus Network. Un avance publicado esta semana muestra a los hermanos viendo la cobertura periodística del juicio penal de su padre, intercalado con escenas de periodistas interrogando a su familia.

El proyecto llega en medio del continuo escrutinio público tras la condena y encarcelamiento de Combs por cargos federales relacionados con el transporte para ejercer la prostitución.

Según Zeus Network, la serie, aún sin título, se centrará en las experiencias personales de Justin y Christian en lugar de defender a su padre. El director ejecutivo de la cadena, Lemuel Plummer, afirmó que la docuserie no pretende respaldar, defender ni reivindicar a Sean Combs, sino brindar una plataforma para que los hermanos compartan sus experiencias vividas. El avance incluye una llamada desde FCI Fort Dix, donde Combs cumple condena, aunque aún no está claro si aparecerá directamente en la serie.

El proyecto marca la primera vez que se espera que alguno de los hermanos hable públicamente y en profundidad sobre los problemas legales de su padre. Tanto Justin, de 31 años, como Christian, de 27, han apoyado a Combs durante sus batallas legales y estuvieron presentes durante su juicio penal de ocho semanas en Manhattan. La serie también llegará en el contexto de demandas civiles separadas en las que ambos hermanos han sido acusados de agresión sexual, acusaciones que ellos han negado. Zeus Network afirma que la docuserie documentará su vida cotidiana, sus ambiciones y sus reflexiones mientras lidian con la intensa atención pública.