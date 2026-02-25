Kris Jenner acusó a Ray J de llevar a cabo lo que ella describe como una campaña de acoso de años de duración contra su hija Kim Kardashian, según una declaración legal presentada en su demanda por difamación en curso.

En la presentación, Jenner afirma que decidió demandar después de que Ray J hiciera lo que ella llamó declaraciones "escandalosas y falsas" sugiriendo que ella y Kim estaban bajo investigación federal, informó TMZ .

Jenner escribió que nunca ha sido acusada ni inculpada de ningún delito y rechazó firmemente las acusaciones.

"Decir que mi hija y yo estamos siendo perseguidas por hacer algo peor que Sean 'Diddy' Combs es una mentira horrible", dijo en la declaración.

Jenner describió la disputa como parte de un patrón de larga data. Afirmó que Kim salió con Ray J solo por un corto tiempo, pero alegó que "durante las últimas dos décadas" lo ha visto "aterrorizar públicamente a mi hija hablando y mintiendo constantemente sobre ella en la prensa para intentar mantenerse relevante".

Según Jenner, cada nueva declaración genera una oleada de atención mediática que renueva el estrés para su familia.

Kris Jenner describe el impacto emocional de Ray J

La presentación también describe el impacto emocional que, según Jenner, ha tenido la situación.

Ella escribió que ver a su hija soportar el ciclo de escrutinio ha sido "extremadamente difícil", y agregó que los comentarios recientes de Ray J "fueron demasiado lejos" y le causaron "una angustia emocional significativa".

Según la revista OK , Jenner dijo: "Mi familia es de suma importancia para mí. Es profundamente doloroso ver a mi hija experimentar el estrés que le provocó [Ray J]".

Jenner afirmó además que las acusaciones la afectaron personalmente, diciendo que se siente "profundamente enojada, insultada y conmocionada" y que le preocupa que la controversia pueda dañar los negocios que ha pasado décadas construyendo.

Señaló que nunca antes había presentado una demanda por difamación, pero se sintió obligada a actuar porque las acusaciones eran "inexcusables y profundamente dolorosas".

Al explicar su decisión, Jenner agregó: "Tomé esta medida porque ya no podía soportar la campaña de acoso [de Ray J] contra mi hija y mi familia o ver a mi hija llorar nuevamente por las mentiras que él pintó sobre nosotras".

Kim Kardashian también presentó su propia declaración, afirmando que teme que las acusaciones puedan dañar su objetivo de convertirse en abogada.