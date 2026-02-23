Un documento recientemente publicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculado a la investigación de Jeffrey Epstein contiene una acusación explosiva de que un exembajador de Estados Unidos en México embarazó a una niña de 11 años, una afirmación registrada en archivos federales pero no corroborada por cargos o conclusiones judiciales.

El documento, parte de la continua divulgación por parte del Departamento de Justicia de materiales relacionados con Epstein , ha sido objeto de escrutinio porque refleja información de inteligencia cruda presentada a los investigadores en lugar de conclusiones verificadas.

El archivo, catalogado como EFTA00165013 dentro del Conjunto de Datos 9 del archivo Epstein, registra un correo electrónico enviado a funcionarios policiales estadounidenses en julio de 2019. Su contenido destaca cómo las agencias federales documentaron acusaciones relacionadas con la red de Epstein, incluso cuando las pruebas seguían sin probarse.

Alegaciones contenidas en una presentación de investigación federal

El expediente del Departamento de Justicia se origina en un correo electrónico escrito por un individuo que se identificó como "Ken Turner", quien contactó a un funcionario estadounidense con información que, según él, estaba relacionada con las actividades de Epstein en México. El mensaje insta a los investigadores a interrogar al exembajador de Estados Unidos en México, Earl Anthony Wayne, sobre la presunta conducta en una reunión de 2014 en Ciudad Juárez.

Según el documento, Turner alegó que el evento tuvo lugar en una vivienda controlada por el Consulado de Estados Unidos e involucró a Epstein y al excomandante de los SEAL de la Marina estadounidense, Richard Marcinko . Turner afirmó que la policía federal mexicana arrestó al embajador tras el evento y afirmó que un niño concebido posteriormente en la reunión coincidía al 100% con el ADN de Wayne.

El mismo correo electrónico alegaba además que el diplomático había sido condenado a cadena perpetua en México en 2017 por embarazar a una niña de 11 años y que había evitado la prisión gracias a un acuerdo con un preso sustituto. La comunicación también afirmaba que una orden de arresto pendiente seguía vigente en México.

Fundamentalmente, el propio documento del Departamento de Justicia presenta estas declaraciones como acusaciones de un informante. El expediente no incluye pruebas que corroboren las acusaciones, confirmación judicial ni conclusiones de la investigación que las respalden.

Contexto de los expedientes Epstein y los procedimientos de investigación

El archivo Epstein consta de millones de páginas de correos electrónicos, declaraciones de testigos, informes de inteligencia y registros probatorios recopilados durante las investigaciones federales sobre el difunto financista Jeffrey Epstein y sus socios. El Departamento de Justicia ha advertido que la magnitud del material implica que algunos documentos contienen información sensible o no verificada presentada durante las investigaciones.

Las fuerzas del orden conservan rutinariamente dichas comunicaciones porque las pistas, incluso cuando no están comprobadas, pueden ayudar posteriormente a los investigadores a identificar patrones o corroborar testimonios. Por lo tanto, su inclusión en los registros federales no constituye una infracción.

Los analistas que revisaron el archivo han enfatizado repetidamente que miles de personas aparecen en los archivos por diversas razones, incluidos testigos, investigadores o referencias incidentales en lugar de implicaciones criminales.

Las revelaciones más amplias sobre Epstein surgieron tras la aprobación de una ley a finales de 2025 que obligaba a las autoridades federales a divulgar material de investigación previamente confidencial. La publicación resultante ha revelado extensa correspondencia, registros de vuelo y pistas de inteligencia que abarcan décadas de investigaciones sobre la red de tráfico de Epstein.

Ausencia de cargos y respuestas a las reclamaciones

Los registros públicos disponibles al momento de la publicación no muestran ninguna condena penal confirmada en México ni en Estados Unidos contra Earl Anthony Wayne en relación con las acusaciones descritas en el correo electrónico. El expediente del Departamento de Justicia no indica que los investigadores federales corroboraran las acusaciones de Turner ni iniciaran un proceso penal con base en la información proporcionada.

Los documentos que acompañan las publicaciones de Epstein con frecuencia contienen acusaciones presentadas poco antes o durante las investigaciones en curso. Históricamente, las autoridades federales han conservado dicho material independientemente de su credibilidad, en parte para mantener un registro probatorio y permitir su posterior cotejo con el testimonio de testigos o registros financieros.

Las acusaciones salieron a la luz pública después de que investigadores independientes, al examinar archivos recién publicados, identificaran el correo electrónico entre miles de páginas subidas al portal del Departamento de Justicia. La revelación ha generado un intenso debate en línea, aunque los expertos legales señalan que los archivos de investigación a menudo contienen afirmaciones que posteriormente se consideran inexactas o infundadas.

El aviso de publicación del Departamento de Justicia que acompaña al archivo reconoce que, a pesar de los esfuerzos de revisión y redacción, algunos materiales pueden contener información sensible o potencialmente engañosa debido al gran volumen publicado bajo los plazos del Congreso.

Implicaciones más amplias de las últimas publicaciones de documentos de Epstein

La aparición del correo electrónico subraya la complejidad de interpretar los archivos de Epstein, que combinan pruebas verificadas con pistas de investigación sin procesar. Los activistas que abogaban por la transparencia argumentaron que la divulgación completa era necesaria para comprender cómo Epstein cultivaba relaciones en los círculos políticos, financieros y diplomáticos.

Al mismo tiempo, los juristas advierten que los extractos selectivos pueden tergiversar los registros de investigación al desprovistos de contexto. Los archivos de investigación federales con frecuencia incluyen acusaciones que nunca pasaron de la revisión preliminar, lo que refleja la naturaleza indefinida de la recopilación de inteligencia durante las grandes investigaciones criminales.

Por lo tanto, la publicación del Conjunto de Datos 9 ha reavivado el debate sobre cómo los gobiernos deberían equilibrar la transparencia con el daño a la reputación cuando publican acusaciones no probadas contenidas en archivos policiales.

A medida que se siguen examinando millones de páginas, el documento sirve como un duro recordatorio de que el legado de la investigación de Epstein ahora se extiende más allá de los procesos penales hacia un registro histórico controvertido que todavía se está reconstruyendo, una revelación a la vez.