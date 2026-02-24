Lo primero que ocurre en un caso como este es que los objetos cotidianos dejan de serlo. Una mochila desgastada en una carretera desierta se convierte en una especie de talismán. La gente la mira como los jugadores miran su última carta, esperando que signifique algo.

Te recomendamos: Donald Trump asegura que la prensa está ayudando al secuestrador de Nancy Guthrie

La actualización de Nancy Guthrie de esta semana ofreció una rápida y fría dosis de realidad. Voluntarios que buscaban cerca de la casa de Guthrie en Tucson encontraron una mochila, pero el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, afirmó que no era la misma mochila que llevaba la figura enmascarada que se ve en las imágenes del timbre de la noche en que desapareció.

Lo que sabemos ahora

Nancy Guthrie tiene 84 años, y PBS informa que fue vista por última vez el 31 de enero y reportada como desaparecida al día siguiente. Los informes de la BBC dicen que la sangre encontrada en su porche le pertenece, y el Sheriff Nanos dijo que los investigadores creen que fue "sacada de su casa contra su voluntad". La BBC también informó que la cronología de los investigadores muestra que la cámara de su timbre fue desconectada a la 1.47 am, y su marcapasos desconectado de la aplicación de su teléfono a las 2.28 am. Ningún sospechoso ha sido identificado públicamente, y los funcionarios han instado repetidamente a la cautela en torno a las especulaciones.

Tucson se encuentra en el sur de Arizona, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, con barrios colindantes con terrenos abiertos y agrestes que pueden hacer que las búsquedas sean extensas y agotadoras. La región de Catalina Foothills, donde vivió Guthrie, se describe ampliamente en la prensa estadounidense como una zona próspera y tranquila, razón por la cual este caso ha sido tan violento para los residentes locales al ver sus calles convertirse en un corredor mediático.

La búsqueda en sí misma ha empezado a parecer dos mundos paralelos. Está el oficial, donde los detectives examinan videos, los laboratorios lidian con las pruebas y las actualizaciones públicas se limitan deliberadamente. Luego está el comunitario, donde la gente llena el silencio con movimiento, carteles, vigilias y, a veces, una especie de esperanza desesperada disfrazada de certeza.

Arizona Central informó que el 21 de febrero, voluntarios de Madres Buscadoras de Sonora, una organización mexicana sin fines de lucro conocida por buscar personas desaparecidas, llegaron a la zona y distribuyeron volantes cerca de la casa de Guthrie. El mismo reportaje describió una pequeña vigilia afuera de la casa, un detalle que resulta doloroso al recordar que no se trata de un programa de televisión, sino de una anciana desaparecida durante semanas.

Existe la desagradable tentación, sobre todo en línea, de tratar los esfuerzos voluntarios como teatro heroico o interferencia de aficionados. La verdad suele ser menos halagadora y más humana. La gente se presenta porque alguien tiene que hacerlo.

Actualización de Nancy Guthrie y la pista de Walmart

El detalle más concreto que han ofrecido los investigadores es también el más deprimentemente moderno. Creen que la mochila del sospechoso es una mochila negra Ozark Trail Hiker Pack de 25 litros, vendida exclusivamente en Walmart . El sheriff Nanos, en un mensaje de texto a Associated Press, reportado por PBS, lo explicó claramente: "Esta mochila es exclusiva de Walmart y estamos colaborando con la gerencia de Walmart para buscar pistas adicionales".

Es fácil entender por qué la llamada pista de Walmart ha triunfado. Un solo minorista sugiere registros de ventas, cámaras en la tienda y una ruta rastreable. También incita a la confianza excesiva, porque un producto exclusivo no es lo mismo que un comprador exclusivo. Existe el efectivo. Existen los mercados de segunda mano. Existen los artículos usados. Incluso en un caso de alto perfil, una mochila puede ser un pasillo que no lleva a ninguna parte.

Y la geografía sigue aumentando la apuesta. Un informe de la BBC indicó que la búsqueda de un avance se ha extendido a México, donde se ha contactado a las autoridades, aunque también se enfatizó que no hay evidencia de que Guthrie haya cruzado la frontera. Esto no confirma nada, y cualquiera que lo presente como tal debe ser tratado con sospecha.

La mochila encontrada por un voluntario ha sido descartada como compatible, y la pista de Walmart sigue siendo una pista, no un salvavidas. Mientras tanto, el resto del país podrá observar, y Tucson tendrá que aceptarlo.