Brooklyn Beckham y Nicola Peltz podrían estar en el camino de algo grande, tal como lo hizo el Príncipe Harry con un gran contrato de siete cifras para publicar un libro, compartiendo su versión de la disputa entre Brooklyn y sus famosos padres David y Victoria Beckham.

El asunto se intensificó públicamente cuando Brooklyn, de 26 años, publicó una declaración la semana pasada diciendo que no quiere reconciliarse con sus padres y alegando que sus padres se habían entrometido en su relación con Peltz, de 31 años.

Describió sentirse "controlado por una familia que valora la promoción pública por encima de todo" y dijo que, desde que se casó con Nicola, ha encontrado "paz y alivio" de su ansiedad de larga data.

Según The Sun, Penguin Random House, la editorial detrás de Prince Harry's Spare, estaría en conversaciones con Brooklyn y Nicola para publicar unas memorias reveladoras.

Una fuente cercana declaró al medio: "Todos están deseando hacerse con esto. Estas empresas no tienen ninguna lealtad hacia Victoria ni hacia David Beckham, y están dispuestas a pagar para que Brooklyn se desahogue, sobre todo considerando su disposición a cortar definitivamente todos los vínculos con sus padres".

La fuente agregó que Brooklyn podría llenar fácilmente un "libro de 300 páginas" con su perspectiva, y la pareja también podría seguir el ejemplo de Harry y Meghan Markle con una entrevista televisada al estilo de Oprah Winfrey.

Las afirmaciones sobre la boda en Brooklyn generan reacciones negativas

Entre las acusaciones públicas contra Brooklyn se encontraba que su madre, Victoria Beckham, de 51 años, supuestamente se apoderó de su primer baile en su boda con Nicola. Desde su punto de vista, ella "bailó de forma muy inapropiada delante de todos", lo que lo humilló.

Su declaración recordó múltiples instancias de interferencia familiar, incluyendo el intento de presionarlo para que renunciara a los derechos de su nombre antes de la boda, lo que habría tenido un impacto en él, en Nicola y en cualquier hijo futuro.

Fat Tony, el DJ de la boda de la pareja, aclaró más tarde el incidente durante una aparición en "This Morning".

Explicó que Marc Anthony había llamado a Victoria al escenario, instruyéndole a Brooklyn: "Pon las manos en las caderas de tu madre". Tony dijo, según Page Six : "¡No hubo ninguna provocación, ni trajes de gato de PVC, ni acción de Spice Girls! La palabra 'inapropiado', la razón por la que lo dije, fue el momento".

Confirmó que Nicola salió del lugar del baile "llorando a mares" y que el primer baile estaba destinado a ser un momento romántico para los recién casados.

La declaración completa de Brooklyn también acusó a sus padres de entrometerse en su relación mucho antes de la boda, incluso deteniendo la confección del vestido de Nicolas y tratando de controlar sus redes sociales y su imagen pública.

Él escribió: "Queríamos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia".

La estrategia silenciosa de Victoria Beckham en medio de la disputa

Aunque la disputa ha acaparado titulares, fuentes cercanas informaron a Naughty But Nice de Rob Shuter que Victoria disfruta discretamente de la atención. "Victoria nunca lo admitiría", dijo una fuente. "Pero está disfrutando muchísimo de la atención. Es una marca, y la controversia la mantiene viva".

Los expertos de la industria de la moda señalaron que Victoria entiende el poder del silencio.

"El silencio crea misterio, y el misterio crea relevancia. Cada titular mantiene su nombre en tendencia, y ella es muy consciente de ello", explicó uno. Sus amigos también dicen que ya ha convertido sus turbulencias personales en moneda pública, sobreviviendo a un escrutinio mucho peor en el pasado.

"Ve a Brooklyn como una persona sensible y reactiva", declaró otra fuente a Shuter, añadiendo que Victoria está "pensando en el largo plazo". Mientras tanto, David Beckham se encuentra "profundamente consternado" por la ruptura, dejando a Victoria a cargo de la imagen pública de la situación.