Se dice que el príncipe William está trabajando en planes para una renovación real a largo plazo para actualizar la monarquía y restablecer la confianza pública después de la controversia en torno a su tío, Andrés Mountbatten-Windsor.

En los últimos meses, el Príncipe de Gales ha manifestado su deseo de que la monarquía sea más transparente y esté más en sintonía con las expectativas del público. La familia real ha estado bajo un intenso escrutinio tras el arresto de Andrés y las investigaciones posteriores.

William apareció por primera vez en público con la Princesa de Gales en los premios BAFTA, días después de que su tío fuera interrogado durante 11 horas por acusaciones de mala conducta en un cargo público. El futuro rey, quien estuvo presente como presidente de los BAFTA, fue visto cumpliendo con sus compromisos reales durante el evento a pesar de que la familia estaba en el punto de mira.

La visión de Guillermo para una monarquía más responsable

Según fuentes reales que hablaron con The Mirror, el objetivo a largo plazo de Guillermo incluye gestionar la monarquía con una estructura de tipo corporativo, diseñada para aumentar la rendición de cuentas al público. El plan se centraría en una gobernanza más clara y una responsabilidad definida dentro de la institución.

Según las fuentes, las reformas no entrarían en conflicto con su apoyo al rey Carlos durante la situación actual relacionada con Andrés. Se dice que William apoya la cooperación de su padre con las autoridades y la respuesta institucional más amplia.

El rey Carlos declaró la semana pasada que "la ley debe seguir su curso", mientras que el Palacio de Buckingham confirmó que ayudaría a la policía con cualquier archivo o registro solicitado.

Esa declaración se produjo tras el arresto de Andrés, quien fue interrogado en relación con acusaciones relacionadas con el manejo de información confidencial. Estos acontecimientos han intensificado el debate sobre si la monarquía sigue siendo idónea para sus fines.

También se entiende que William cree que la autoridad dentro de la casa real debería estar menos concentrada entre los cortesanos de mayor antigüedad y haber mayor transparencia en la toma de decisiones.

Apoyo al rey Carlos y estabilidad institucional

Fuentes reales afirmaron que los planes de William se revelarían junto con su apoyo al Rey durante las investigaciones. Según una fuente, "Existe un claro reconocimiento de que los problemas en torno a Andrew Mountbatten-Windsor han afectado a la confianza pública y existe una voluntad unida de cambiar esta situación".

"El Príncipe de Gales tiene un objetivo claro y está decidido a ayudar al Rey en todo lo que pueda para restablecer esa confianza del público y a largo plazo".

La fuente agregó: "En este momento, la familia y el país necesitan estabilidad, pero llegará un momento en que él introducirá sus propios cambios para garantizar que la responsabilidad y el propósito sean lo más importante no solo de su función, sino también de la institución".

William ha descrito anteriormente su perspectiva como una centrada en el "cambio para bien".

En una entrevista con el actor canadiense Eugene Levy para la serie Reluctant Traveler , William dijo sobre convertirse en rey, según The Guardian: "No le temo... disfruto de ese cambio".

Otra fuente cercana al príncipe dijo: "Quiere garantizar que la institución siga siendo apta para su propósito y está muy centrado en cómo se relaciona con el público".

El Príncipe y la Princesa de Gales también han apoyado las iniciativas relacionadas con el estatus de Andrés, incluyendo el respaldo a las medidas gubernamentales para eliminarlo de la línea de sucesión. Cualquier cambio de este tipo requeriría legislación y la aprobación de los 14 reinos de la Commonwealth.

El modelo de la Fundación Real inspira la estructura futura

Según fuentes, el enfoque de William refleja la estructura empleada por la Fundación Real, que incluye un puesto de director ejecutivo y un marco de gobernanza más moderno. Esta estructura difiere del funcionamiento tradicional de la monarquía.

Otra fuente destacó el estilo de liderazgo de William cuando asumió el Ducado de Cornualles tras el ascenso al trono del Rey Carlos.

"Tanto el Príncipe como la Princesa de Gales están a favor de una estructura más corporativa para la institución", dijo la fuente. "Cuando empezó en el Ducado, su misión era revolucionar el mundo y cuestionar por qué las cosas se hacen como se hacen".

La misma fuente enfatizó: "La rendición de cuentas es fundamental en todo lo que hacen el Príncipe y la Princesa y en cómo quieren implementar su visión de una monarquía moderna. Quieren que la monarquía sea reconocida por todo lo que hace bien, que sea un vehículo para el cambio positivo y en beneficio de los demás. Debe ser adecuada para su propósito".