El artista y empresario estadounidense Kanye West y su esposa, Bianca Censori, tendrán que abandonar sus decisiones escandalosas en lo que se refiere a moda y accesorios, en todo lo que tiene que ver con su juicio en Los Ángeles, que comienza la próxima semana.

Recientemente, un juez de Los Ángeles advirtió severamente a Ye y a su esposa, Censori, que deben cumplir con el código de vestimenta de la sala del tribunal durante su juicio civil de 12 días. Según Where is the Buzz, no se permitirán sombreros, gafas de sol ni ropa provocativa en la sala.

El juez enfatizó la importancia de evitar cualquier drama durante el proceso. Se espera que tanto Ye como Censori testifiquen en este caso, que se centra en una demanda interpuesta por un contratista involucrado en la renovación de la antigua mansión de West en Malibú. El contratista alega malos tratos y salarios impagos.

Un tribunal estricto dicta sentencia antes del juicio

El juez del condado de Los Ángeles, Brock T. Hammond, recordó a los abogados que todos los involucrados en el juicio deben cumplir con las normas de vestimenta para la sala del tribunal. Cualquiera que ignore estas reglas no podrá ingresar a la sala.

Aunque el juez no mencionó explícitamente a West ni a Censori, la advertencia surge en medio de la atención pública sobre sus elecciones de moda. Los códigos de vestimenta en los tribunales suelen aplicarse para mantener el respeto por el proceso judicial.

Las normas de vestimenta tienen como objetivo centrar la atención en el caso, no en la apariencia de los individuos.

¿Por qué se lleva a cabo el proceso judicial?

La demanda fue presentada por el trabajador de la construcción Tony Saxon.

Saxon afirma que lo contrataron en septiembre de 2021 para gestionar las renovaciones de la propiedad de West frente al mar en Malibú, una casa diseñada por el aclamado arquitecto Tadao Ando. West pagó 57,3 millones de dólares por la casa en 2021. Posteriormente, la vendió en septiembre de 2024 por 21 millones de dólares, una pérdida enorme.

Según la denuncia de Saxon, le prometieron 20.000 dólares por semana para supervisar el proyecto.

Dice que solo recibió un pago. Saxon afirma que solía trabajar muchas horas mientras vivía en el lugar y que proporcionaba seguridad las 24 horas. Alega que las condiciones de trabajo se volvieron más extremas, incluyendo órdenes de quitar la electricidad y las ventanas de la casa.

Saxon afirma haber advertido que estos planes creaban graves riesgos de incendio. Finalmente, sus preocupaciones fueron desestimadas, lo que condujo a su despido.

Saxon ahora reclama salarios impagos, gastos médicos y daños y perjuicios por lucro cesante y angustia emocional. El equipo legal de West ha negado cualquier irregularidad.

En una presentación separada, West acusó a Saxon y sus abogados de colocar indebidamente un gravamen de US$1,8 millones sobre la propiedad durante la disputa.

¿Qué tiene que ver el código de vestimenta con el juicio?

Parte de la advertencia del juez puede deberse a la intensa exposición mediática que rodeó las declaraciones de moda de West y Censori.

West ha enfrentado controversia a lo largo de los años por sus declaraciones públicas y artículos promocionales anteriores, incluyendo camisetas con imágenes provocativas. Censori, diseñadora arquitectónica y exempleada de Yeezy, es conocida por sus audaces elecciones de moda. En apariciones públicas recientes, ha lucido bodies transparentes y mallas que realzan su figura, prendas que serían inapropiadas en un tribunal.

Si bien la expresión de la moda es una elección personal, los jueces a menudo insisten en una vestimenta conservadora en el tribunal para mantener la atención en los argumentos legales, no en la vestimenta.

La advertencia tiene como objetivo evitar distracciones que podrían descarrilar el procedimiento o crear un espectáculo innecesario, especialmente en un juicio que se espera que atraiga una amplia atención pública.

Qué pueden esperar los fanáticos del juicio

Si el caso procede según lo previsto, la selección del jurado comenzará la próxima semana en Los Ángeles. El juicio probablemente analizará los términos de la renovación, el pago que recibió Saxon y si las supuestas directivas crearon condiciones inseguras.

Los testimonios de West y Censori pueden influir en cómo los jurados perciben las reclamaciones del contratista y las prácticas comerciales de West.

La seguridad también preocupa a los abogados, quienes señalaron que la presencia de Ye podría atraer grandes multitudes al juzgado. Sin embargo, el juez ha declarado que no se les dará un trato especial, y que se implementarán las medidas de seguridad habituales.