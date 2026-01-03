Los propósitos de Año Nuevo han sido una tradición para que las personas establezcan metas para todo el año y muchos generalmente se comprometen a ser más activos y saludables para lograr su estado físico deseado.

Desde la aparición de la tecnología portátil, muchos han utilizado estos dispositivos para ayudarlos a mantenerse fieles a sus objetivos de fitness, y uno de los mejores productos disponibles en el mercado es la serie Apple Watch .

Pero con tantas variantes disponibles, puede resultar abrumador elegir la mejor.

Año nuevo, yo nuevo: ¿cuál es el mejor Apple Watch para hacer ejercicio?

Para aquellos que buscan comprar un nuevo dispositivo de fitness que los ayude en su viaje de Año Nuevo, no busquen más, ya que la línea Apple Watch ofrece una de las mejores experiencias del mercado.

Hay tres modelos de Apple Watch disponibles para la compra. Aquí te explicamos qué necesitas saber sobre cada uno.

Apple Watch Serie 11

Uno de los mejores Apple Watches disponibles actualmente es el Serie 11 , ya que ofrece muchas funciones y experiencias a un precio razonable.

Quizás la característica más destacada del Apple Watch Series 11 sea su conectividad 5G, que optimiza su rendimiento y conectividad en cualquier lugar. También incluye una nueva notificación de hipertensión aprobada por la FDA, así como una batería con una duración de hasta 24 horas.

La Serie 11 cuenta con un OLED LTPO, que es más brillante que el modelo anterior, y también promete una resistencia a los rayones dos veces mejor en comparación con la Serie 10. Todos los demás sensores también están aquí, incluidos el ritmo cardíaco, el oxígeno en sangre, el rastreador del sueño y más.

Según The Verge , el Apple Watch Series 11 no solo es bueno para aquellos que se preocupan por su estado físico, con todos los sensores avanzados, las nuevas funciones de watchOS 26 y las aplicaciones propias, sino que también es ideal para las personas conscientes de su salud que controlan su bienestar.

El Apple Watch Serie 11 comienza en $399 para la variante de aluminio y $699 para la de titanio.

Apple Watch SE 3

Para aquellos que buscan un rastreador de salud y actividad física con una buena relación calidad-precio, el Apple Watch SE 3 también es una excelente opción para sus objetivos de bienestar.

Este reloj inteligente económico es perfecto para quienes buscan la variante de nivel de entrada sin sacrificar excelentes funciones.

El Apple Watch SE 3 puede tener biseles más grandes y un marco ligeramente más grueso, pero aún así puede hacer el trabajo con características como 5G, funciones de salud adicionales, incluido el sensor de temperatura de muñeca, el chip S10 para gestos de movimiento de muñeca y doble toque, y una pantalla siempre encendida.

Sin embargo, el sensor de ECG para detectar FA y oxígeno en sangre no está disponible aquí.

Los usuarios pueden adquirir este reloj inteligente por tan solo $249 para la versión de 40 mm y $279 para la variante de 44 mm.

Apple Watch Ultra 3

Para los amantes del fitness y las aventuras intensas, el Apple Watch Ultra 3 es el reloj inteligente perfecto para ti.

Los usuarios obtienen mayor durabilidad, una pantalla más grande y brillante, un botón de acción, una sirena, una batería con una duración de 24 horas (38 horas en modo de bajo consumo) y conectividad satelital.

Esto se suma a las características ya existentes vistas en la Serie 11, como resistencia al agua de hasta 50 metros, GPS incorporado y todos los sensores de salud disponibles.

El Apple Watch Ultra 3 se recomienda para aventureros y personas muy activas. Su precio inicial es de $799 y puede llegar hasta $899.