Ashton Kutcher, quien fuera el indiscutible chico de oro de Hollywood, ha visto su estrella desvanecerse drásticamente tras una serie de controversias perjudiciales que han dejado su reputación hecha trizas. Este año regresará a los reflectores con la serie The Beauty, de Ryan Murphy. Se trata de su primer proyecto en una larga temporada. El actor de 47 años se ha convertido en un ermitaño, con solo una aparición en la alfombra roja en 2025, durante un evento solitario en mayo, mientras intenta sobrellevar las consecuencias.

Su esposa, Mila Kunis, de 42 años, regresó a la vida pública con una participación en la tercera entrega de la saga Knives Out, pero solo participó en contadas entrevistas. Esta notable retirada marca un marcado contraste con su anterior presencia omnipresente, señalando un retroceso tras años de intensas críticas relacionadas con escándalos de alto perfil que involucran a figuras del pasado de Kutcher.

Ashton Kutcher enfrenta un nuevo escrutinio por sus vínculos con estrellas desacreditadas

La opinión pública cambió radicalmente contra el actor en 2023 después de que su excoprotagonista de That '70s Show, Danny Masterson, fuera condenado por violar a dos mujeres. Kutcher y Kunis se enfrentaron a un torrente de críticas tras revelarse que habían presentado cartas pidiendo clemencia para Masterson antes de su sentencia a 30 años de prisión.

Aunque la pareja se disculpó posteriormente por su participación, el daño a su reputación fue grave e inmediato. En consecuencia, Kutcher renunció a la organización benéfica para la prevención del abuso sexual infantil que había fundado, una decisión que subrayó la gravedad de la situación.

Las dudas sobre el buen juicio del actor resurgieron en 2024 cuando agentes federales allanaron la casa del magnate musical Sean "Diddy" Combs. La larga amistad de Kutcher con Combs volvió a suscitar escrutinio tras las graves acusaciones contra el rapero, quien posteriormente fue condenado en julio por dos cargos de prostitución.

A pesar de los rumores y la intensa atención sobre sus allegados, Kutcher no ha hecho comentarios públicos sobre el caso de Combs. Su silencio no ha contribuido a calmar la creciente inquietud entre sus antiguos fans, quienes consideran problemática su proximidad a estas figuras.

¿Podrá Ashton Kutcher revivir su carrera con la nueva serie de FX The Beauty?

A pesar de las controversias que han transformado su imagen pública, Kutcher parece dispuesto a intentar un regreso a la actuación de alto riesgo. Aparecerá en la próxima serie de FX, The Beauty, creada por Ryan Murphy y programada para emitirse el próximo mes.

Una fuente cercana reveló la mentalidad del actor a un medio, declarando: "En su época, Ashton era una figura clave en Hollywood, consiguiendo un papel tras otro. Ahora deposita todas sus esperanzas en su nueva serie para volver a ponerlo en el candelero. Espera que la gente pueda perdonar y olvidar las cosas vergonzosas en las que se ha visto involucrado a lo largo de los años".

En un intento por generar comentarios positivos, Kutcher ya comenzó a promocionar el programa, participando en una sesión de preguntas y respuestas en la Comic Con de Nueva York en octubre y compartiendo clips teaser en Instagram.

En la serie, interpreta a un personaje descrito en el tráiler como un "multimillonario de la gran industria farmacéutica con un patrimonio considerable", un papel que podría revitalizar su carrera o generar aún más cinismo. Sin embargo, su renovada presencia en línea ya ha provocado una nueva ola de críticas por parte de usuarios de redes sociales que no están dispuestos a olvidar el pasado.

Debajo de sus publicaciones recientes han aparecido comentarios que mencionan explícitamente tanto a Masterson como a Combs, lo que subraya la enorme dificultad que enfrenta para reparar su reputación. Esta reacción digital pone de relieve que, para muchos, la vinculación del actor con estos escándalos sigue siendo una transgresión imperdonable.

Para agravar sus problemas, ha surgido un escrutinio adicional a partir de imágenes y declaraciones pasadas que no han encajado bien en el clima actual. Esto incluye un episodio de 2008 de Punk'd en el que Kutcher hizo comentarios sobre Hilary Duff, que entonces tenía 15 años, así como un tuit eliminado de 2011 en defensa del exentrenador de Penn State, Joe Paterno.

También han resurgido extractos de las memorias de Demi Moore, que alegan infidelidad durante su matrimonio y ofrecen una imagen poco halagadora de la estrella. Según una fuente, el actor es plenamente consciente de su precaria situación: ·Está avergonzado de sus antiguas transgresiones... Está desesperado por salvar su imagen·. La pregunta es si el público está dispuesto a perdonarlo.