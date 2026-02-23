"Scrubs" regresará con un nuevo renacimiento en ABC el 25 de febrero de 2026, con muchos miembros del elenco original de regreso en ambas series , tanto en roles regulares como recurrentes.

El reestreno se estrenará con dos episodios a partir de las 8 p. m. en ABC, y cada episodio estará disponible al día siguiente en Hulu. ABC presenta la serie como una continuación de la serie original, ambientada nuevamente en el Sacred Heart, con una mezcla de rostros conocidos y personal nuevo del hospital.

Zach Braff regresa como el Dr. John "JD" Dorian, quien volverá a ser el punto de vista principal, según Deadline . Donald Faison volverá a interpretar al Dr. Christopher Turk, reuniéndose con Braff para restaurar la amistad que definió las temporadas anteriores. Sarah Chalke regresará como el Dr. Elliot Reid como personaje regular, completando el trío principal.

Judy Reyes regresará como Carla Espinosa en un papel recurrente debido a sus compromisos con otro proyecto de ABC. John C. McGinley volverá como el Dr. Perry Cox, también de forma recurrente, mientras continúa trabajando en una serie independiente del creador Bill Lawrence.

Neil Flynn repetirá su papel como conserje y Christa Miller regresará como Jordan Sullivan, agregando más miembros originales al elenco, informó TVInsider .

El reestreno también contará con el regreso de Robert Maschio como Todd y Phill Lewis como Hooch, recuperando personajes recurrentes que los fans conocen de la temporada original. Nuevos miembros del elenco ampliarán el personal del hospital e incorporarán un grupo más joven de médicos y residentes.

Vanessa Bayer interpretará a Sibby, quien está a cargo de un programa de bienestar para empleados, y Joel Kim Booster interpretará al Dr. Eric Park.

La nueva generación de internos incluye a Ava Bunn como Serena, Jacob Dudman como Asher, David Gridley como Blake, Layla Mohammadi como Amara y Amanda Morrow como Dashana. La descripción de ABC destaca que, si bien el mundo médico y los internos han cambiado, la relación entre JD y Turk seguirá siendo el centro de la historia de la serie, según TVLine .