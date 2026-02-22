Pedro Pascal ha sido confirmado oficialmente como el protagonista de la nueva película romántica de Todd Haynes, De Noche, reviviendo el proyecto una vez archivado y preparándolo para comenzar a filmarse el próximo mes.

La película se describe como una historia de amor subversiva ambientada en Los Ángeles de 1930, con Pascal interpretando a un detective de policía duro que entabla una relación apasionada con un profesor de internado más joven, interpretado por Danny Ramírez.

Su romance se desarrolla en un contexto de profunda corrupción política y creciente tensión global, lo que obliga a la pareja a huir a México al convertirse en el blanco de figuras poderosas. La historia se inspira en el cine negro clásico, evocando títulos como Chinatown en su mezcla de crimen, deseo y decadencia moral, según Variety .

"De Noche" se había estancado después de que Joaquin Phoenix abandonara el proyecto pocos días antes de que las cámaras comenzaran a rodar, lo que provocó que la producción se cerrara y dejó su futuro incierto.

Con Pascal ahora comprometido, los productores y patrocinadores se han movido rápidamente para reiniciar la película, confirmando que la fotografía principal está programada para comenzar el próximo mes, y las ventas internacionales se lanzarán en el Mercado de Cine Europeo en Berlín, informó el Times of India.

La película está siendo financiada y gestionada internacionalmente por la compañía francesa MK2 Films, con Christine Vachon y Pamela Koffler de Killer Films como productoras, y Cinetic Media involucrada en los derechos nacionales.

Haynes coescribió el guion con su colaborador de toda la vida, Jon Raymond, y la enmarca como un romance de época y una reflexión sobre problemas actuales, como la corrupción doméstica y la injusticia social. El director ha afirmado que la película busca mostrar cómo el deseo y el amor pueden perdurar a pesar del miedo y la opresión.

De Noche también marca la primera colaboración entre Haynes y Pascal, quien recientemente ha equilibrado un trabajo en un gran estudio con aclamados proyectos independientes, lo que aumenta aún más las expectativas para los premios de la película y las perspectivas de festivales una vez que se complete, según Vulture.