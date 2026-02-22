Travis Kelce es un hombre generoso y se conoció que este Día de San Valentín gastó 141 mil dólares en regalos para su prometida Taylor Swift, como parte de una elaborada cuenta regresiva para su próxima boda.

La estrella de la NFL, que ganó tres Super Bowls, quería que su último Día de San Valentín como pareja comprometida fuera "único y especial", dijo una fuente a The US Sun, y los regalos fueron solo el comienzo de una preparación romántica para las nupcias de verano.

Una lujosa sorpresa de San Valentín

Entre los lujosos artículos que recibió Swift se encontraban un Rolex 1908 de 33.600 dólares, un reloj Audemars Piguet Royal Oak valorado en 91,600 dólares y varias piezas de alta costura de Louis Vuitton. Kelce, según se informa, compró una chaqueta de punto con efecto vaquero de 3.900 dólares, una falda de 2,330 dólares y una chaqueta universitaria de la firma que costó 6.000 dólares.

"A ella le gusta incorporar piezas ligeramente masculinas a su estilo, ya sean chaquetas, chalecos o relojes, para darle un toque atrevido a sus atuendos. A él le gusta consentirla con artículos hermosos y de alta gama como ese", dijo la fuente.

El caftán de Hermès incluido en el botín fue descrito como perfecto para sus próximos viajes, incluyendo su luna de miel. Según la fuente, Travis "pensó inmediatamente" en su pareja, la cantante superestrella, cuando vio la pieza en una revista.

Más allá de la moda y los relojes, la cuenta regresiva pasa por las flores.

La fuente explicó que a partir de 100 días antes de la boda, y en intervalos de 50 días, 30 días y diariamente durante el último mes, Kelce planea entregar ramos de las flores favoritas de Swift, incluidas rosas, hortensias y orquídeas.

"Él quiere que ella se sienta abrumada de la mejor manera posible, rodeada de una de las cosas que más ama en la vida: las flores y su dulce aroma", agregó la fuente.

Según se informa, la pareja se mantiene informada sobre las tendencias de la moda a través de mensajes de texto, lo que hace que los regalos no solo sean lujosos sino que también estén cuidadosamente alineados con las preferencias de estilo actuales de Swift.

Planificación de bodas sin secretismo

En medio de la extravagante entrega de regalos, la familia de Kelce disfruta de los preparativos de la boda sin necesidad de un estricto secreto.

La madre de Kelce, Donna, habló recientemente con TMZ sobre la posibilidad de firmar un acuerdo de confidencialidad con respecto a los planes de boda y se rió de la idea.

"¡No! ¡No! ¡Saben que puedo guardar un secreto!", dijo, y añadió que estaba emocionada por el baile madre-hijo. "Creo que con Jason bailé ' Love Shack' con los B-52, así que a ver qué puedo hacer".

Mientras tanto, el presentador de televisión Graham Norton también ha sido hermético sobre la boda después de firmar múltiples acuerdos de confidencialidad.

Hablando en su podcast Wanging On, dijo que "firmó muchos acuerdos de confidencialidad", lo que provocó que la copresentadora Maria McErlane reaccionara: "Oh, eso significa que está sucediendo".

Durante una aparición anterior de Swift en "The Graham Norton Show" en octubre, ella le dijo a Norton que Travis "hizo todo lo posible, un 10 sobre 10" por su compromiso.

Cuando Norton le preguntó sobre los planes de boda, Swift bromeó: "Ya lo sabrás".

Fuentes le dijeron a Page Six que Swift y Kelce planean casarse el sábado 13 de junio de 2026 en Ocean House, un hotel en Watch Hill, Rhode Island.

La residencia de la pareja en Rhode Island, valuada en 32 millones de dólares, también sufrirá una transformación antes de la boda.

El año pasado, The US Sun informó que Swift tiene la intención de convertir la propiedad en un paraíso floral, con una inversión estimada de 1,2 millones de dólares en paisajismo y jardineros especializados para garantizar que los jardines reflejen la boda de sus sueños.