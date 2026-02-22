El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la amplia cobertura de los medios nacionales de la desaparición de Nancy Guthrie está ayudando a los secuestradores, y dijo que la prensa debe "empezar a informar sobre otros temas".

Lo que se sabe hasta el momento es simple e incierto. Nancy Guthrie tiene 84 años y es madre de la presentadora de Today, Savannah Guthrie. Fue vista por última vez el 31 de enero en su casa de Tucson y se reportó como desaparecida al día siguiente. El FBI ha descrito a un sospechoso masculino visto en las imágenes del timbre y ha ofrecido una recompensa de 100.000 dólares. Sin embargo, el mensaje de Trump no fue simplemente de compasión. También fue, en esencia, "dejen de mirar tanto".

La búsqueda de Nancy Guthrie se convierte en una pelea mediática

En declaraciones a la prensa el 19 de febrero, Trump describió el caso como "una locura" y "una lástima", y luego presionó a los medios para que siguieran adelante, diciendo: "Tenemos que empezar a informar sobre otros temas también y ver qué sucede. Es una situación muy triste".

Fue más allá al criticar la información sobre los intentos de los investigadores de usar el marcapasos de Guthrie como pista, argumentando que hablarlo públicamente podría delatar a la persona que la retenía. Dijo que no le gustaba que se informara del plan del marcapasos antes de que ocurriera, porque el sospechoso podría responder pensando: "Bueno, no voy a permitir que eso pase".

La Casa Blanca se negó a aclarar las declaraciones de Trump sobre el marcapasos, según un informe de USA Today. Ese silencio deja el comentario sin reservas: provocador primero, ordenado después, si acaso.

En la policía estadounidense, los investigadores solicitan habitualmente la ayuda del público, mientras ocultan detalles operativos precisamente para evitar alertar a un sospechoso. Trump argumenta, en efecto, que el mismo altavoz público que puede generar pistas y ejercer presión también podría estar actuando en contra de las fuerzas del orden.

El marcapasos de Nancy Guthrie se convierte en una pista y una controversia

El detalle del marcapasos no es una mera anécdota sensacionalista. Más bien, es una de las pocas pistas de investigación concretas que los funcionarios han discutido públicamente. El Departamento del Sheriff del Condado de Pima afirmó que los investigadores "están intentando localizar el dispositivo y colaborando con el fabricante y otros expertos en la materia para contribuir a esa labor", según People. Fuentes policiales informaron a CBS News que también estaban utilizando un "rastreador de señales" para intentar detectar las transmisiones del dispositivo.

La cronología del caso se lee como una serie de pequeños fallos que se acumulan hasta formar una brecha aterradora. Según USA Today, la aplicación del marcapasos de Guthrie se desconectó de su teléfono a las 02:28 del 1 de febrero, poco después de que la cámara del timbre de la casa se desconectara a la 01:47. Se vio a una persona en la grabación del timbre a las 02:12. La familia ha insistido en que su salud es delicada y que necesita ciertos medicamentos a diario.

El FBI ha tenido cuidado de describir solo lo que sabe. La agencia describió al sospechoso como un hombre de complexión promedio, de aproximadamente 1,75 a 1,78 metros de altura, visto en las imágenes del timbre con una mochila negra de senderismo del sendero Ozark. La recompensa combinada ha ascendido a más de 200.000 dólares, incluyendo 100.000 dólares del FBI y 102.500 dólaresde las autoridades locales.

Trump pide la pena de muerte mientras aumenta la presión política

Trump ha abogado públicamente por el castigo más severo disponible, afirmando que quería penas federales "muy severas". Según informes de USA Today, el Departamento de Justicia solicitaría la pena de muerte. Si los fiscales finalmente optan por esa vía no está confirmado en ningún documento judicial, por lo que esta declaración política debe sopesarse en consecuencia.

Lo que sí está confirmado es que los recursos federales siguen asignados al caso y que la investigación está activa. Al entrar la búsqueda en su cuarta semana, la tensión entre la transparencia pública y la seguridad operativa, la misma tensión en la que Trump se ha metido ahora, es la base de lo que las fuerzas del orden deben afrontar a continuación.