Sir Ian McKellen puede haber revelado un punto importante de la trama de la próxima película Avengers: Doomsday durante una entrevista reciente.

Mientras hablaba de su carrera y sus anteriores papeles cinematográficos, McKellen apareció en la serie de entrevistas Jake's Takes del creador de YouTube Jake Hamilton. Durante la conversación, McKellen reflexionó sobre momentos memorables de sus anteriores películas de "X-Men", en particular escenas donde los efectos especiales hacían parecer que su personaje, Magneto, usaba sus poderes magnéticos para levantar y mover objetos.

El spoiler accidental apareció cuando McKellen comparaba los efectos especiales de películas anteriores con las imágenes modernas generadas por computadora. Comentó que el cine moderno facilitaría la creación de escenas como esta. Luego, con naturalidad, afirmó: "Aunque destruí Nueva Jersey el otro día. Quizás no debería haber dicho eso", según People.

El comentario de McKellen captó inmediatamente la atención de los fans en línea, pues pareció darse cuenta de su error justo después de hacer la declaración. El comentario sugiere que en Vengadores: Día del Juicio Final, su personaje será responsable de destruir Nueva Jersey, una posible secuencia de acción importante en la película.

Hamilton, el entrevistador, manejó la situación con profesionalismo al no presionar a McKellen para obtener más detalles sobre la revelación accidental. Este enfoque respetó las estrictas políticas de Marvel Studios respecto a los spoilers y la confidencialidad del elenco. Muchos periodistas de entretenimiento señalaron que la decisión de Hamilton de pasar por alto el comentario fue admirable, ya que podría haber intentado sonsacarle más información a McKellen sobre la escena.

La posible destrucción de Nueva Jersey ha generado mucha especulación entre los fans de Marvel en línea. Algunos espectadores han teorizado que la escena podría estar relacionada con otras historias del UCM, según informó Screen Rant.

Se confirma que Kamala Khan, protagonista de la serie Ms. Marvel de Marvel, reside en Nueva Jersey y posee el Gen X, lo que la convierte en mutante. Los fans han especulado que la presencia de Magneto en Nueva Jersey podría estar relacionada con la localización de Khan, aunque el comentario de McKellen sobre la destrucción del estado sugiere que la visita no sería amistosa.

Vengadores: Día del Juicio Final se estrenará en cines el 18 de diciembre de 2026. La película reunirá a McKellen con Sir Patrick Stewart, quien interpreta al Profesor X. McKellen interpretó a Magneto por última vez en X-Men: Días del Futuro Pasado de 2014, lo que convierte su regreso al papel en un acontecimiento significativo para los fans de toda la vida de la franquicia.

Marvel Studios no ha comentado oficialmente sobre el spoiler accidental de McKellen ni ha confirmado detalles sobre la escena que pudo haber revelado, según Disney Fanatic.