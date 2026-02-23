Apple TV reveló las primeras imágenes de Outcome, la próxima comedia negra de Jonah Hill, que se estrena el 10 de abril en la plataforma de streaming y marca el regreso del actor y director a Hollywood después de tomarse un descanso de los focos en los últimos años.

La película cuenta con un elenco impresionante encabezado por Keanu Reeves, Cameron Diaz y Matt Bomer, con Hill como director, coguionista y actor secundario.

"Outcome" sigue la historia de Reef Hawk, interpretado por Reeves, una querida estrella de Hollywood cuya carrera se ve amenazada por la publicación de un video dañino de su pasado. La película lleva a los espectadores a un viaje en el que Reef se enfrenta a sus demonios personales e intenta enmendar errores del pasado mientras intenta identificar a su chantajista.

Hill coescribió el guion con Ezra Woods y también aparece en la película como Ira, el abogado de crisis de Reef. Diaz interpreta a Kyle, uno de los amigos de toda la vida de Reef, mientras que Bomer asume el papel de Xander, otro compañero cercano. Juntos, el trío ayuda a Reef a encontrar la redención mientras busca respuestas sobre quién amenaza su reputación.

El proyecto representa un regreso significativo para Hill, quien se ha alejado en gran medida de la actuación en los últimos años. Sus apariciones más recientes en pantalla incluyen "You People" en 2023 y "Don't Look Up" en 2022. Hill debutó como director con "Mid90s" en 2018 y continuó con el documental "Stutz" en 2022.

La película también confirma que Cameron Diaz ha regresado a la actuación formalmente, tras una pausa de diez años y su retorno en Back in Action, la cinta de Netflix en 2025.

Outcome es una producción de Apple Studios, con Hill como productor junto a Matt Dines y Ali Goodwin bajo el sello Strong Baby. El proyecto continúa la colaboración de Hill con Apple Original Films, ya que la compañía también está desarrollando una película biográfica de Grateful Dead con Martin Scorsese, que Hill protagonizará y producirá, según Future of the Force.

Hill ha sido abierto sobre tomar medidas para proteger su salud mental y anunció en 2022 que ya no participaría en giras de prensa o eventos promocionales debido a la ansiedad y los ataques de pánico.