El exguardian de zoológicos Joe Exotic, la estrella del documental de Netflix Tiger King que cumple una condena de 21 años de prisión, presentó una entusiasta carta de apoyo de un guardia de la prisión como parte de una renovada petición de indulto presidencial de Donald Trump.

Exotic, cuyo verdadero nombre es Joseph Maldonado, fue condenado por un complot de asesinato a sueldo contra la cuidadora rival del zoológico, Carole Baskin. Al presentar la carta, Radar Online señaló que Keith Jones, especialista en recreación del Centro Médico Federal de Fort Worth, Texas, calificó el caso de Exotic de "único e injusto".

Jones escribió: "Considero que el Sr. Maldanado y su caso deben ser revisados. Creo firmemente que amerita una revisión y se considere su liberación inmediata. La solicitud se basa en el delito que cometió, que creo que ya ha cumplido. He leído y escuchado muchos casos, aunque el del Sr. Maldanado me parece excepcional e injusto".

El guardia destacó la actitud positiva de Exotic a pesar de su encarcelamiento. "El Sr. Maldanado ha tenido la energía adecuada y positiva a pesar de su situación, sin mencionar su condición médica crónica. El Sr. Maldanado lucha contra el cáncer y sigue caminando con la frente en alto y con una actitud positiva en el patio. Cada vez que he tenido un encuentro o conversación con él, siempre me siento alentado", agregó Jones.

El propio Exotic detalló la urgencia de su solicitud, citando sus problemas de salud. "Cualquiera puede morir aquí. Rezo por mi salud para que no sea así", dijo, refiriéndose a su lucha contra el cáncer de pulmón y de próstata.

Advirtió que continuar encarcelado podría tener consecuencias políticas. "En el peor de los casos, ahora mismo, saldría libre en octubre de 2030. Sería lo peor para el Partido Republicano que muriera aquí, porque los millones de personas que vieron la segunda temporada de Tiger King... odiarían que Trump me dejara morir aquí".

Exotic también argumentó que existe un precedente para el indulto. "Ni siquiera necesito un indulto; solo quiero que Trump conmute mi sentencia por tiempo cumplido sin libertad condicional para poder viajar y trabajar, y los haré sentir muy orgullosos de a quién puedo ayudar con mi plataforma", dijo.

Expresó su frustración por los indultos otorgados anteriormente. "¿Me decepciona que los tres salieran antes que yo? ¿Quién no lo estaría?", dijo, refiriéndose al exrepresentante republicano George Santos y a las estrellas de telerrealidad Todd y Julie Chrisley.

Continuó: "...Estoy realmente decepcionado de que George Santos no haya hablado públicamente para ayudar a que mi caso tenga más visibilidad desde su liberación, porque hablamos en su podcast y por teléfono antes de que fuera a prisión. Vivió 27 días en el infierno. Yo pasé dos años y ocho meses en ese infierno, y tienes las fotos sangrientas".