La cantante Gwen Stefani vuelve a estar en el centro de una polémica online tras asociarse con la aplicación de oración católica Hallow para promocionar su desafío de oración de Cuaresma de 2026, lo que ha provocado una mezcla de elogios por su fe abierta y duras críticas que la acusan de someterse a un "cambio de imagen MAGA" políticamente cargado.

La artista de 56 años compartió una publicación en Instagram el 18 de febrero de 2026, anunciando su participación en el programa de Cuaresma de 40 días de Hallow junto al erudito bíblico Jeff Cavins. "Me uniré a @jeffcavins esta Cuaresma en la app @hallow como parte de su reto de oración previo a la Pascua", escribió Stefani en el pie de foto, describiendo la experiencia como una forma significativa de prepararse espiritualmente para la época. La publicación, una colaboración pagada, generó rápidamente miles de reacciones, tanto de apoyo como de crítica, de sus 17,7 millones de seguidores.

Los críticos aprovecharon la colaboración para cuestionar si Stefani ha pasado de su imagen punk-rock de la época de No Doubt a una imagen más conservadora y religiosa. Varios usuarios de redes sociales calificaron el cambio de "renovación MAGA", señalando la asociación de Hallow con figuras y causas conservadoras. La aplicación ha contado anteriormente con el apoyo de personalidades como Tucker Carlson, JD Vance y Mark Wahlberg, y ha recibido financiación de inversores con vínculos de derecha, como Peter Thiel. Algunos comentaristas acusaron a Stefani de alinearse con los "valores MAGA" a través de su elección de plataforma y su creciente devoción católica.

En plataformas como Instagram, X y Reddit, los detractores expresaron su decepción. "Cómo pasó de ser la mujer más genial de la historia a esta Barbie MAGA (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande) es algo que me supera", escribió un usuario. Otro comentó: "Me encantaba Gwen cuando era rebelde y auténtica; ahora es pura melena rubia, ropa discreta y un sinfín de anuncios en apps de oración". Algunos fans declararon que estaban hartos de ella, citando lo que percibían como un alejamiento del espíritu vanguardista e independiente que definió sus inicios profesionales.

La reacción negativa recuerda a las de diciembre de 2025, cuando Stefani promocionó por primera vez la iniciativa "Pray25: Be Quiet" de Hallow. En aquel entonces, los usuarios criticaron el contenido provida y las tendencias conservadoras de la aplicación; uno de ellos escribió: "Te quiero, Gwen, pero por desgracia no soy la chica de la aplicación Hallow". La reiterada promoción ha alimentado la percepción de que su camino de fe está siendo diseñado para un público ideológico específico.

A pesar de las críticas, una parte significativa de sus fans la ha apoyado. Sus defensores argumentan que Stefani siempre ha sido abierta sobre su formación católica y que sus actuales expresiones de fe son genuinas y no tienen motivaciones políticas. "Ha sido católica toda su vida; esto no es nuevo", publicó un seguidor. Otros elogiaron su valentía al compartir su espiritualidad públicamente en una época en la que las figuras religiosas del mundo del espectáculo suelen enfrentarse al escrutinio. "Que Dios la bendiga por ser audaz en su fe", decía un comentario popular.

Hallow, lanzada en 2018, se ha convertido en una de las apps católicas más descargadas, ofreciendo oraciones guiadas, meditaciones, estudios bíblicos y colaboraciones con famosos. Su reto de Cuaresma incluye reflexiones diarias diseñadas para profundizar la vida espiritual de los usuarios de cara a la Pascua del 5 de abril de 2026. La compañía se ha asociado con católicos de renombre, como Chris Pratt, Jonathan Roumie y Mark Wahlberg, posicionándose como una herramienta moderna para la oración en la era digital.

Stefani no ha respondido directamente a las acusaciones de "cambio de imagen MAGA". Su actividad reciente en redes sociales sigue combinando momentos familiares, actualizaciones musicales y contenido religioso sin entrar en el enfoque político. Casada con el cantante de country Blake Shelton desde 2021, ha hablado en entrevistas anteriores sobre cómo la fe la ha ayudado a afrontar desafíos personales, como el divorcio y la maternidad.

La respuesta polarizada pone de relieve dinámicas culturales más amplias: las expresiones de cristianismo de las celebridades suelen generar debate cuando se perciben como interrelacionadas con la política conservadora. Para algunos fans, la colaboración de Stefani con Hallow se percibe como una extensión natural de sus creencias; para otros, representa un giro indeseado que choca con la identidad rebelde que cultivó en los años 90 y principios de los 2000.

Mientras la Cuaresma continúa, la conversación no da señales de disminuir. Según las métricas promocionales compartidas por la aplicación, el reto ha atraído a miles de nuevos usuarios a Hallow. Mientras tanto, el discurso en línea sigue dividido entre la admiración por su autenticidad y la frustración por lo que algunos consideran una espiritualidad performativa o con una fuerte carga ideológica.

Con la gira de reunión de No Doubt programada para mayo de 2026, los fans pronto verán si la fase actual de Stefani influye en su presencia en el escenario o en la elección de su repertorio. Por ahora, la promoción de la Cuaresma ha convertido un compromiso espiritual personal en un punto de conflicto público, ilustrando cómo la fe, la fama y la política siguen colisionando en la era digital.